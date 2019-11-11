Актер из Николаева получил награду «Лучший дебют» на престижном фестивале в Китае

Александр Рудинский Команда Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, в состав которой входит николаевец, получила сразу четыре награды Международной театральной премии Академии драмы Китая. Престижной премией был отмечен спектакль «Кориолан» режиссера Дмитрия Богомазова.

Об этом сообщается на странице театра на Facebook, передаёт NikLife.

Создатели постановки получили награды в основных категориях: «Лучший спектакль», «Лучший актер» (Дмитрий Рыбалевский), «Лучший актер второго плана» (Алексей Богданович). В частности, «Лучшим дебютом» была признана работа николаевца Александра Рудинского.

Согласно информации на сайте театра, Рудинский исполняет сразу две роли в спектакле – городского жителя и стража.

Трагедия «Кориолан» – это история взлета и падения легендарного древнеримского полководца, сюжетную основу для которой Шекспир заимствовал из «Сравнительных жизнеописаний» древнегреческого историка Плутарха. В пьесе есть и острая политическая драма, и драма семейных отношений, и внутренняя трагедия одного человека. Ее герой – Кай Марций, прославился своими подвигами в войне с врагами римлян – вольсками. После завоевания столицы вольсков города Кориолы за боевые подвиги он получил прозвище Кориолан. Вернувшись с победой домой, доблестный воин идет в «большую» политику – в консулы.

VIII Международная Театральная Премия Академии (Акт Авард), проводимая Центральной Академией Драмы Китая, прошла с 31 октября по 8 ноября 2019 в городе Циндао, Китай. Она была основана Центральной Академией Драмы Китая в 2011 году и направлена ​​на дальнейшее содействие долгосрочному развитию театрального искусства и поощрение отдельных творческих личностей и групп, которые сделали выдающийся вклад в театральную индустрию.