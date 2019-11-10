Николаевец с высоты птичьего полета показал, как на многоэтажке создается мурал

Николаевец Андрей Дронов показал с высоты птичьего полета, как создается мурал на одной из многоэтажек по Херсонскому шоссе.

На своей странице в Facebook он опубликовал видео, в котором запечатлен процесс нанесения рисунка девушки киевским художником Александром Корбаном, сообщает «NikLife».

«Первый, надеюсь не последний, мурал такого масштаба в Николаеве», – подписал ролик он.

Как ранее удалось узнать «NikLife», Николаев был выбран одним из городов, где воплощается проект по созданию мурала в рамках кампании «Разорви круг». Она проводится Фондом ООН в области народонаселения, а создание мурала приурочено к всемирной кампании «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия».

Главный месседж: «Бьет – не значит любит. Любит – значит обнимает». Так, его идея состоит в том, чтобы выступить против гендерно обусловленного насилия и свести к нулю терпимость к насилию в отношении женщин. Мурал планируют открыть уже в конце ноября. После этого художник будет создавать муралы в Харькове и Лисичанске.