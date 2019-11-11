Министр обороны хочет полностью отменить призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что в стране нужно полностью отменить призыв в Вооруженные силы и комплектовать армию исключительно на контрактной основе.

Об этом он заявил в эфире «ТСН Тиждень» на канале «1+1».

— Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Это не будет скоро, не будет на протяжении года. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной, – сказал министр.

При этом он отметил, то переход на новую армию не будет быстрым – ведь там каждый военнослужащий должен иметь свое место и четко понимать свои карьерные перспективы.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны Украины не планирует сокращать численность Вооруженных сил, однако планирует изменить их структуру.