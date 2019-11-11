Николаевские спасатели помогли двум женщинам попасть в их квартиры - у одной малолетний ребенок закрылся дома, а другая потеряла ключи

10-11 ноября спасатели Николаевской области дважды оказывали помощь гражданам в открывании входной двери.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый случай произошел в 17:50 по улице Степная пгт Березанка. По телефону женщина сообщила, что в квартире закрылся ее ребенок 2,5 лет, во время того, как мать вышла в магазин. К месту направлены спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части и сотрудники полиции. С помощью ручного инструмента спасатели открыли дверь. Ребенок был спокойным и с удивлением встретил гостей.

Похожий случай произошел в частном секторе по улице Набережная пгт Казанка. Вызов в диспетчерской поступил ночью, в 01:20. Хозяйка дома выйдя по делам, потеряла ключи и не смогла попасть в дом. Спасатели 17-й ГПСЧ открыли двери и впустили женщину домой.

Всего от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели открыли дверь в квартиру с пожилой женщиной, которой стало плохо.