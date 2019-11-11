На Николаевщине провели турнир спаниелей по охоте на фазана

В субботу 9 ноября Региональный клуб породы «Русский охотничий спаниель» провел охотничий Турнир по вольному фазану в память о первом президенте организации и главном идеологе ее основания Боброве Николае Евгеньевиче.

Об этом сообщает на Facebook-странице клуба.

Состязания между охотниками с русскими охотничьими спаниелями проходили в угодьях «Спортивно-охотничьего хозяйства «Буг» в Николаевской области и предусматривали обязательную добычу трофея каждым участником.

В мероприятии приняли участие члены Клуба из Николаева, Вознесенска, Березнеговатого, Одессы и Одесской области.

Несмотря на глубокую осень, погода была достаточно теплой, солнечной и ясной, что наряду с красивейшими пейзажами Побужья и обилием характерных мест обитания заветной птицы вселяло уверенность в хорошем результате и добавляло азарта соревнующимся.

После регистрации, инструктажа по мерам безопасности и определения порядка выступления в результате жеребьевки первые участники со своими верными четвероногими помощниками решительно окунулись в волнующую атмосферу традиционной трофейной охоты на фазана и борьбы за «кубок Боброва Н.Е.». По задумке победителем Турнира должен был стать не просто владелец собаки, показавшей лучшую работу, а опытный, знающий повадки и особенности поведения фазана, меткий и фартовый охотник с таким же опытным и добычливым помощником – русским охотничьим спаниелем.

Условия проведения соревнований были максимально приближены к практической охоте и ее результаты не заставили себя долго ждать. Первые три участника добыли трофейных петухов фазана, а их спаниели показали достойную работу по птице, правда, первопольная собака Мексима Карпача Берта, идущая третьей, не смогла справиться с подачей «горячей птицы», из-за чего и слетела. Четвертый участник оказался, по всей видимости, не фартовым, поскольку ему встречались исключительно курицы, запрещенные к отстрелу, и, не имея возможности продемонстрировать один из ключевых элементов работы спаниеля – подачу, Джокер Виталия Иванера выбыл из Турнира.

За ним выступал Николай Бабич с Никой, которые не имеют достаточного опыта охоты по фазану и сработав по птице, не смогли продолжить борьбу за Кубок. Александр Юрчук со спаниелем Ханни, следующие 6-м номером, после прекрасной работы собаки не смог совладать с эмоциями и допустил промах, который в итоге оказался решающим и выбил его из Турнира.

Далее ситуация с наличием петухов и меткими выстрелами улучшилась, но «под занавес» Турнира Анатолий Лымарь с Пегги продемонстрировавшие великолепные работы с голосом по курицам, так и не нашли своего петуха.

В результате страстной борьбы за Кубок на протяжении всего дня выполнить все условия Турнира смогли лишь три пары (охотник и спаниель). Победителем Турнира РКП «РОС» по фазану им. Н.Е. Боброва стал Денис Пащенко со спаниелем Цеза (Одесса), на втором месте он же с младшей своей собакой Флори и на третьем Николай Гончарнеко и его помощник Бакс (Березнеговатое).

Главный эксперт Турнира Серей Лобков испытал неподдельные и очень яркие эмоции от увиденного сочетания спортивного волнения участников с охотничьим азартом, огня в глазах охотников с природной страстью их питомцев, утвердившись в мысли что «Турнир Боброва» для спаниелистов должен стать венцом всех кинологических мероприятий. Полученный на нем диплом, будь он даже ІІІ степени, самым дорогим в коллекции. А упоминание о владельце и его собаке на переходящем «кубке Боброва» будет свидетельством их выдающихся охотничьих качеств.

Напомним, что ранее на Николаевщине прошли соревнования охотничьих спаниелей.