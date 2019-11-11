В Николаеве на кладбище в Мешковке сносят старые памятники для новых захоронений - на КП говорят, что убирают бесхозные секторы от мусора

Жительница Николаева пожаловалась, что на Мешковском кладбище сносят старые памятники и расчищают территорию для новых могил.

Соответствующее видео она опубликовала в Facebook группе «Николаев - лучший город!».

«У нас опять что ли вандализм? Ездила сегодня на кладбище к родственникам на могилку «ДУБКИ». Что я увидела. Памятники старые сносят», - подписала она видео.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор КП «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак сообщил, что уборку проводят на бесхозных секторах, которые были заброшенными более 20 - 30 лет.

— Там никто не убирался, траву не косил, ничего не делалось. Все заросло кустарниками, травой, которую не берут косилки. Где-то люди посадили деревья и они самозасеялись, есть аварийные деревья, которые мы стараемся убирать. Там, где есть могилки и нашлись их родственники, люди поставили оградки, памятники, какие-то обозначения. А на многих могилках за 20 лет колышки, которые стояли, давно упали и наверное сгнили в земле с табличками. На заброшенных могилках люди устраивают мусорник, которые потом трудно убирать - выносить камни, ветки, другой мусор. Те могилки, которые обозначены, их естественно никто не трогает, - сообщил директор КП.

Также он отметил, что потом «Госпотребслужба» проведет анализ этих территорий, в том числе и на остальных городских кладбищах, касательно заброшенных могил и решать вопрос о возможном повторном захоронении.

— Мы планируем это, но пока об этом речи не идет. Мы просто чистим территорию, потому что требует департамент ЖКХ. Ни одного памятника снесено не было, - подытожил Александр Сагайдак.

Напомним, как жительница Николаева возмутилась тем, что ее знакомого похоронили на Жуковском кладбище 16 августа, на территории, которая засорена бытовыми отходами. Жена мужчины заплатила 5 тысяч гривен в администрации Корабельного района за оформление документов и захоронение, но в итоге вышло, что место для погребения выделили фактически на свалке.

При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич опроверг тот факт, что на городских кладбищах людей хоронят прямо на свалках. По его словам, николаевцы просто привыкли мусорить где попало.

Как известно, департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договор на 3 миллиона гривен с коммунальным предприятием «Николаевская ритуальная служба» на уход за кладбищами.

Напомним, что экс-руководитель предприятия Михаил Трофанюк заявлял, что на городских кладбищах нет свободных мест и их лимит исчерпан. Юрий Гранатуров, который был на тот момент мэром города заявлял, что отказ от строительства городского кладбища на улице Херсонское шоссе – грубейшее нарушение закона. Помимо этого, весной прошлого года коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело открытые торги и определилось с предприятием, которое должно было строить новое кладбище по улице Херсонское шоссе.

Однако, возмущение местных жителей заставило власти отложить эту идею, а на тот момент новый мэр Николаева Александр Сенкевич и вовсе от нее отказался, заявив, что эти земли необходимо использовать под индустриальный парк, а не «хоронить» их под кладбище.

Позже стало известно, что кладбище может быть размещено возле микрорайона «Кульбакино». Однако во время общественных слушаний подавляющее большинство жителей микрорайонов «Кульбакино» и «Широкая балка» проголосовали за то, чтобы земля возле их микрорайонов была отдана не под кладбище, а под рекреационную зону, а кладбище участники слушаний предложили строить на Херсонском шоссе, 112 – на выезде из города перед поселком Полигон.