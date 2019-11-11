Контроль за предприятием от депутатского корпуса: Игорь Копейка назначен замдиректора «Николаевоблтеплоэнерго»

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов назначил себе в заместители депутата Николаевского городского совета от фракции «Оппоблока» Игоря Копейку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Игорь Копейка с завтрашнего дня официально является работником КП «Николаевоблтеплоэнерго» и будет занимать должность заместителя по вопросам стратегического развития и финансового контроля.

В частности он напомнил, что когда город принял себе в собственность предприятие и его финансирование лягло на плечи городского бюджета, то депутаты неоднократно критиковали подход руководства к управлению КП, прозрачно намекая на возможные коррупционные проявления. В связи с этим, чтобы депутаты могли воочию убедиться в том, что «руководство действует сугубо в рамках законодательства, а наши призывы о финансовой помощи – вынужденная мера, а не моя прихоть» какое-то время на предприятии работал депутат горсовета от фракции «Оппоблок» Александр Гусев.

Как известно, на данный момент на предприятии также сложилась проблемная ситуация, для решения которой руководство КП постоянно обращается к депутатскому корпусу с просьбой выделить финансовую помощь. При этом депутаты снова начали критиковать Николая Логвинова в сложившейся ситуации, поэтому он предложил снова поставить ему в заместители одного из депутатов. В итоге депутатский корпус согласовал на эту должность кандидатуру Игоря Копейки.

«И снова начались разговоры о том, что мы что-то недоговариваем, что-то прячем. Я выступил с предложением вернуться к предыдущему опыту и предложил депутатскому корпусу дать кандидатуру из их числа на должность моего заместителя. Этим кандидатом они выбрали Игоря Копейку, который был среди тех, кто активно нас критиковал. Надеюсь, что он поможет нам донести до депутатского корпуса все проблемы предприятия и убедить его в необходимости выделения КП материальной помощи, без которой нам просто не выжить», - сообщил Николай Логвинов.

Напомним, что 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

В июле прокурор Николаевской области Тарас Дунас также заявил, что фигурантам этого производства вручили еще одно подозрение по трем эпизодам, связанным с ремонтом коммимущества.

Как известно, в сентябре 2018 года в прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования этого производства и о направлении обвинительного акта в суд. 7 ноября 2018 года коллегия судей собралась для проведения подготовительного заседания, но оно не состоялось из-за неявки одного из адвокатов. Также подобные срывы заседаний происходили уже и в этом году.

В частности, в Заводском районном суде Николаева в очередной раз не смогли провести подготовительное заседание по делу хищения бюджетных средств организованной преступной группой, в чем обвиняют депутата горсовета Игоря Копейку, его сына, помощника и двух предпринимателей.