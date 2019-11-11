Как не спать в ноябрьскую ночь?!

Достаточно послушать жирного завхоза нашего президента Зе, который обещал нам СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

«Мы не будем раздавати пенсии!». И дальше отъетый чиновник, что КАЖДЫЕ выходные проводит во время войны в Монако или в Турции на воздушном шаре и публично с вызовом пьет шампанское за пару тысяч евро, рассказывает, как он будет тратить, не спросив у Украинев, в ИХ бюджете 2020!

Дохните пенсионеры, пока они будут отдавать долги Пороха, не конфисковав поместья Пороха и его сладкий Рошен и Кузню, Богданов и прочих.

Уезжайте молодые и квалифицированные медики и учителя, когда они урезают гроши на медицину и образование, но увеличивают СБУ и полиции, которые уже ездят на крузаках и феррари.

Он, чиновник со лживыми глазами, хамящий в прямом эфире 12 млн пенсионерам и ВСЕМ Украинцем, и даже не понимающий , что он хамит в своей шапке!

Президенту Зе надо выбирать: или он с украинцами, или с этим хамящим в шапке!

Пенсионеры и Горожане! Учителя и медики! ФОПы и зашуганые чиновники, что уже скоро будут без трудового кодекса!

Готовимся к митингу- стачке «БЮДЖЕТ 2020»!!

Или будет поздно!!

Ни Земли, ни пенсий, ни ПРАВА не труд, ни рабочих мест не останется!