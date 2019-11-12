Николаевский судья пожаловался в ВСП на администрацию СИЗО, которая отказалась выдать обвиняемого конвою

Судья Ленинского районного суда Николаева Олег Кирильчук пожаловался на должностных лиц «Николаевского следственного изолятора», который не доставили на судебное заседание обвиняемого.

Об этом идет речь в его жалобе на сайте Высшего совета правосудия.

4 ноября должно было состояться подготовительное заседание по делу о краже, которое находится на рассмотрении судьи Кирильчука, в связи с чем в Николаевский следственный изолятор была направлена заявка на конвоирование обвиняемого. Но в день, когда заседание должно было состояться, на адрес суда от взвода конвойной полиции ГУНП в области пришло сообщение, что администрация СИЗО отказала в выдаче обвиняемого из-за отсутствия разрешения Центрального райсуда.

Из-за того, что обвиняемого не доставили, подготовительное заседание провести так и не было возможным – его перенесли.

Такие действия с стороны должностных лиц СИЗО судья расценил как вмешательство в его деятельность, поскольку он выполнил все указания, предусмотренные Инструкцией по организации конвоирования и содержания в судах обвиняемых, но подсудимого все равно не доставили, и обратился в Высший совет правосудия.

Напомним, как на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Также напомним, что Роман Цыбуля в Николаевском окружном административный суде пытался оспорить свое увольнение, но 7 ноября 2018 года суд отказался удовлетворять его иск. После этого он подал апелляцию на это решение и снова получил отказ.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.