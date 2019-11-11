В Николаеве с маршрута №1 сняли два автобуса из-за их плохого санитарного состояния

В Николаеве 11 ноября с маршрута №1 «Завод «Океан» - микрорайон Северный» сняли два автобуса.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

«Проверку провели, реагируя на многочисленные жалобы и обращения горожан. Николаевцы возмущаются, что приходится ездить в грязных салонах, покрытых плесенью и больше похожих на металлолом, чем на пассажирский транспорт», - сообщили в управлении транспортного комплекса.

Управление потребовало от предприятия-перевозчика «Эталон-Авто» капитально отремонтировать салоны в автобусах с номерами ВЕ 76-62 АА и ВЕ 75-26 АА и привести в порядок подвижный состав.

Напомним, ранее мэрия Николаева снимала с маршрута №1 пять автобусов, в которых нашли многочисленные недостатки.