Олесь Доний приглашает николаевцев на презентацию книги «Трансформация украинской национальной идеи» в Multiplex.

Соответствующее видеоприглашение имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Как известно, презентовать книгу будут в кинотеатре 12 ноября в 18:00.

– Привет, Николаев! Как видите, сейчас я на трассе, потому что мы едем к вам. Мы – это команда книги «Трансформация украинской национальной идеи». 25 ступенек к общественному счастью – это название моей презентации. Но буду не только я. Специально для вас из Киева едет Тарас Стецькив, из Одессы – Виктор Савченко, доктор исторических наук. И мы приглашаем всех 12 ноября в кинотеатр Multiplex на 18:00. Не забывайте – мы создаем украинскую идею.

Справка:

Олесь Доний – журналист, украинский политик, общественный и культурный деятель. Народный депутат Украины 6-го и 7-го созывов.

Председатель художественного объединения «Последняя баррикада», президент Центра исследований политических ценностей. Автор и ведущий телевизионной программы о культуре «Последняя баррикада» на «Центральном канале», автор и ведущий программы об украинской идее «Идейный выбор» на канале 3s.tv (Студия Савика Шустера), продюсер музыкальной программы «Музыкальная обойма» на «Центральном канале».

Олесь Доний был одним из лидеров и организаторов студенческого движения Украины (конец 1980-х — начало 1990-х годов). Студенческое движение независимой Украины берет своё начало с «Революции на граните» 1990 года, которая стала первой крупной кампанией в которой участвовали студенты, а также ученики техникумов и ПТУ. Разбив на площади Октябрьской Революции (теперь Площадь Независимости) палаточный городок и объявив голодовку, протестующие выдвинули ряд политических требований, например, национализации имущества Компартии Украины и ВЛКСМ, перевыборов Верховного Совета УССР на основе многопартийности и т. д. Правительство было вынуждено удовлетворить требования протестующих.

Изданные книги и музыкальные альбомы:

- Студенческая революция на граните. — Киев: Смолокип, 1995

- Поколение бархатной революции. Как дожить до 2009 года? — М.: Смолокип, 1999

- История УСС языком документов и фактов. 1989—1999. — Киев: Факел, 1999 (соавтор Синельников М.)

- Попытка бунта. — Киев: Смолоскип, 2002

- Песни «Калекции». — М.: Майдан, 2002

- Музыкальный альбом — Молодая Украина Forever (Олесь Доний и группа «Калекция»)