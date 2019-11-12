В Николаеве не состоялись торги по реконструкции ДК «Молодежный» за треть миллиарда гривен - подалась лишь одна компания

Николаевский дворец культуры «Молодежный» отменил торги на реконструкцию здания по улице Театральная, 1, на сумму 359 миллионов 964 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на публичном сайте закупок Prozorro.

Ранее сообщалось, что после корректировки проекта стоимость реконструкции николаевского ДК «Молодежный» увеличилась в четыре раза до трети миллиарда гривен. Аукцион должен был состояться 16 декабря 2019 года. Предполагалось, что работы подрядчик должен будет выполнить до 25 декабря 2023 года.

На торги подалась лишь одна компания - ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» с предложением в 358 миллионов 831 тысячу 192 гривны. В связи с тем, что больше никто из фирм не подал свои предложения тендер отменили.

Первый вариант реконструкции Второй вариант реконструкции

Стоит отметить, что первый тендер на реконструкцию провели осенью 2017 года. Ожидаемая стоимость была 93,2 миллиона гривен. Победила в торгах фирма ЧАО СК «Жилпромстрой-8», предложив за свои работы 90 миллионов гривен. Из бюджета подрядчику успели заплатить 22 миллиона 157 тысяч 803 гривны, после чего 26 июня 2019 года договор был разорван по причине существенных изменений проекта.

В 2017 году управление культуры Николаевского городского совета собиралось потратить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».

К тому же, ранее возле ДК демонтировали монумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный», так как она «не входит в план реконструкции».

Также в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в том числе в него входит и реконструкция ДК «Молодежный» по улице Театральной, 1. Период строительства – 2017 – 2021 года. Стоимость – 99 миллионов 197 тысяч 369 гривен.

При этом, члены архитектурно-градостроительного совета Николаевского горсовета остались недовольны новым проектом реконструкции ДК «Молодежный». По их мнению, данное архитектурное сооружение совсем не вяжется со сталинскими многоэтажками и делает район нищим.

Напомним, что общая стоимость реконструкции площади Соборной составила 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны.