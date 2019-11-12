Реконструкция сетей на Московской обойдется в ₴63 миллиона – в «Николаевской ТЭЦ» заявили, что подрядчик затягивает с проектами

Главный инженер«Николаевской ТЭЦ» Федор Шевченко сообщил, что примерная стоимость реконструкции сетей по улице Московской обойдется в 63 миллиона гривен. При этом подрядчик, который занимается разработкой проекта, затягивает с его подачей на экспертизу.

Об этом стало известно во вторник, 12 ноября, в ходе пресс-конференции на «Николаевской ТЭЦ».

Гендиректор предприятия Юрий Кишко отметил, что фирма, с которой заключили три договора по изготовлению проекта по реконструкции сетей ТЭЦ не выполнила условия в срок, за что предприятие выставило фирме претензию и просит вернуть выплаченные средства.

— Это проблема и очень серьезная, потому что мы долго ждали, и теперь придется все начинать сначала. Возможно, мы о чем-то договоримся, и они быстро закончат, - сообщил Юрий Кишко.

Юрий Кишко Федор Шевченко

По словам главного инженера предприятия Федора Шевченко заказывалось изготовление проектов по следующим объектам: реконструкция сетей на участке по улице Московской перекресток улицы Дунаева и Спасской.

— Это такой болезненный участок у нас идет, где чаще всего происходят порывы, - отметил Федор Шевченко.

Второй проект – строительство около 30 метров соединения улицы Лягина с улицей Морской для улучшения гидравлики и третий проект по замене сетей от улицы Мельничная до улицы Пограничной по 3-й Слободской, где также с приходом отопительного сезона бывают проблемы. Всего за три проекта фирме ООО «Эверест Систем» заплатили около 800 тысяч гривен.

— Проекты сейчас на стадии подачи на экспертизу, но почему-то фирма затягивает процесс. Мы проекты видели, мы их согласовали, но почему-то по непонятным причинам экспертизой они не занимаются, - уточнил главный инженер.

На уточняющий вопрос, известна ли примерная стоимость замены сетей по улице Московской, главный инженер заявил, что это около 63 миллионов гривен за полностью новое строительство. Но чтобы начать работы необходимо получить экспертизу проекта, а после чего искать финансовую возможность выполнить эти работы.

Стоит отметить, что пока предприятие находится в процессе приватизации ни один банк или другое финучреждение не даст кредит, также финансово не может помочь и город, так как предприятие не находиться в его собственности.

Согласно данным опубликованным на сайте публичных закупок Prozorro с фирмой ООО «Эверест Систем» 15 января предприятие заключило три договора на сумму 890 тысяч 496 гривен на разработку проектной документации по реконструкции сетей ТЭЦ по улице Лягина, по улице Московской и по улице 3-я Слободская. При этом срок выполнения договоров значится 31 декабря 2019 года.

Из открытых данных следует, что указанная фирма зарегистрирована с 2017 года в Киевском районе города Полтавы. Руководитель фирмы Игорь Остапенко, а владелец Виталий Любченко, который проживает в городе Артемовск Донецкой области. Уставный капитал предприятия 4 тысячи гривен.

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

Отметим, что ранее члены промышленной комиссии Николаевского городского совета не были уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Однако, 5 мая, комиссия по вопросам промышленности поддержала передачу государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева. Теперь решение должны согласовать на сессии горсовета.

При этом, городской голова Николаева Александр Сенкевич уверен, что принять ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города до начала отопительного сезона не удастся.

Также, депутаты Николаевского горсовета не согласовали проект решения о бесплатной передачи государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева.