Во Франции на берегу океана нашли уже 750 килограммов кокаина – полиция закрыла несколько пляжей

Во Франции в этом месяце более 750 килограммов кокаина в пластиковых упаковках выбросило вдоль побережья Атлантического океана.

Об этом сообщает «Лига.net».

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции океан вынес на берег пакеты со 150 килограммами кокаина.

Наркотики нашли на пляжах от департамента Ланды, что на крайнем юге, до лимана Луары к западу от города Нант. Правоохранители собирают упаковки с наркотиками и пока не знают, откуда они взялись.

В департаменте Жиронда вблизи города Бордо закрыли несколько пляжей. Людей попросили не подбирать упаковки с наркотиками. Стоимость найденного кокаина оценивают в 60 миллионов евро.

- О любой находке следует немедленно сообщить в полицию или жандармам [военизированную полицию], не трогая [наркотики], - заявили в местной прокуратуре.

Транспортировка наркотиков, таких как кокаин, во Франции может закончиться приговором в 10 лет заключения. По данным следствия, найденный на пляжах наркотик «вероятно, происходит из Южной Америки». Полиция также предупредила, что этот кокаин создает опасность для здоровья каждого, кто с ним контактирует. В ходе расследования прокуратура находится на связи со службами по борьбе с наркотиками США и Европы.