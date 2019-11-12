Министр инфраструктуры анонсировал новый поезд Ужгород-Херсон, который будет идти через Николаев

Министерство инфраструктуры Украины инициирует введение новых маршрутов поездов, два из которых будут идти через Николаев. Откроют маршруты после обновления подвижного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Владислава Криклия.

В пределах Украины введут следующие поезда.

- Ужгород – Херсон через Николаев и Кривой Рог; - Запорожье – Ивано-Франковск через Днепр; - Запорожье – Черновцы; - Киев – Ковель; - Киев – Запорожье через Кривой Рог; - Лисичанск – Одесса; - Киев-Николаев-Херсон.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» анонсировала запуск еще одного поезда «Интерсити» Киев-Херсон через Николаев до конца 2019 года. На данный момент Николаев с Киевом связывают два поезда – Николаев-Ровно (ночной) и «Интерсити» Херсон-Киев.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что концессия железнодорожных вокзалов Николаева, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Чопа, которая сейчас прорабатывается министерством совместно с партнерами, позволит превратить их в «удобные пространства с торговыми площадями, кафе и отелями, обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров и увеличить инвестиционный ресурс «Укрзалізниці».

В планах Министерства инфраструктуры в 2020 году приобретение 2 тысяч грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения движения поездов. В целом программу, которую представил Криклий, планируют реализовывать в течение 5 лет.

Ранее министр Криклий предложил отдать николаевский ж/д вокзал в концессию инвесторам за 1,4 миллиона долларов.