Министр инфраструктуры анонсировал новый поезд Ужгород-Херсон, который будет идти через Николаев

Министерство инфраструктуры Украины инициирует введение новых маршрутов поездов, два из которых будут идти через Николаев. Откроют маршруты после обновления подвижного состава.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Владислава Криклия.
В пределах Украины введут следующие поезда.
- Ужгород – Херсон через Николаев и Кривой Рог;
- Запорожье – Ивано-Франковск через Днепр;
- Запорожье – Черновцы;
- Киев – Ковель;
- Киев – Запорожье через Кривой Рог;
- Лисичанск – Одесса;
- Киев-Николаев-Херсон.
Напомним, ранее «Укрзалізниця» анонсировала запуск еще одного поезда «Интерсити» Киев-Херсон через Николаев до конца 2019 года. На данный момент Николаев с Киевом связывают два поезда – Николаев-Ровно (ночной) и «Интерсити» Херсон-Киев.
Также министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что концессия железнодорожных вокзалов Николаева, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Чопа, которая сейчас прорабатывается министерством совместно с партнерами, позволит превратить их в «удобные пространства с торговыми площадями, кафе и отелями, обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров и увеличить инвестиционный ресурс «Укрзалізниці».
В планах Министерства инфраструктуры в 2020 году приобретение 2 тысяч грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения движения поездов. В целом программу, которую представил Криклий, планируют реализовывать в течение 5 лет.
Ранее министр Криклий предложил отдать николаевский ж/д вокзал в концессию инвесторам за 1,4 миллиона долларов.