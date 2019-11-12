В Николаеве 17 домов ТЭЦ не подключены к теплу по техническим причинам

«Николаевская ТЭЦ» подключила к отоплению 91% жилого фонда, еще 17 домов остаются без тепла по техническим причинам.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил гендиректор предприятия Юрий Кишко в ходе пресс-конференции, передает «Преступности.НЕТ».

— У нас есть 17 домов, которые принадлежат ЖКХ, и они еще не подключены к теплу. Над этим вопросом работают сейчас и возможно, к концу недели закончат с вопросом. Там разные проблемы технического характера, - заявил гендиректор.

Также он добавил, что есть ОСМД, где люди самостоятельно отказываются от подачи тепла из-за температурного режима. Однако Юрий Кишко посоветовал подключать отопление сейчас, чтобы в случае порыва предприятие могло легко его ликвидировать.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября. По состоянию на 4 ноября в Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 99 из 101 котельных. А «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на 4 ноября подключила к теплу уже более 300 объектов