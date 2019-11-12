В Николаевском СИЗО объяснили, что не выдали обвиняемого для участия в Ленинском райсуде, потому что арестовал его Центральный

Николаевский следственный изолятор не выдал конвою обвиняемого для участия в заседании в Ленинском районном суде, поскольку постановление об аресте подсудимого было вынесено Центральным судом, а это действие с ним согласовано не было.
Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали в администрации Николаевского следственного изолятора.
Как известно, судья Ленинского районного суда Николаева Олег Кирильчук пожаловался на должностных лиц Николаевского следственного изолятора, которые отказались выдать обвиняемого.
В СИЗО это объяснили тем, что для выдачи подстражного необходимо постановление того суда, решением которого он под стражу и был взят. В данном же случае арестовал его Центральный районный суд Николаева, Ленинский райсуд, на рассмотрении которого находится производства, по которому и проводилось заседание, постановления об аресте не выносил, соответственно, для участия в процессе этот вопрос должен быть согласован с Центральным, после чего с приложенными документами направлено сообщение в СИЗО о выдаче подстражного конвою для доставки в судебное заседание.
– Мы выдаем тех людей, которые содержатся по требованию тех следственных и судебных органов, за которыми они числятся – то есть те, которые выносили судебные решения, согласно которым этих людей сдержат в СИЗО. Все остальные органы, которые хотят «взять в работу» человека за пределами СИЗО или в СИЗО, должны согласовать вопрос с тем судом, по решению которого он был взят под стражу, что и здесь получилось.