Николаевские перевозчики просят повысить тариф на проезд в «маршрутках» - в мэрии считают, что оснований нет

Во вторник, 12 ноября, на постоянную комиссию по вопросам транспорта обратился «Союз перевозчиков Украины» с просьбой рассмотреть вопрос о повышение тарифа на проезд в маршрутных такси города.

Об этом речь шла на заседании комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Мы пытаемся заручиться вашей поддержкой в плане поднятия тарифа. Вы сейчас видите маршрутные такси в ужасном состоянии и не вкладывать туда деньги, сколько мы не будем прятать голову в песок, не поднимая тариф, качество перевозок не улучшиться. Объективно надо поднимать цены на проезд в маршрутных такси. Тем более, в конце прошлого года мы подавали тарифы в горисполком, но до сих пор по ним никакого решения не принято. Не положительного, не отрицательного. Мы просим вас обратиться порекомендовать решить этот вопрос, - сообщил представитель союза перевозчиков.

При этом, начальница отдела цен и ценовой политики Николаевского горсовета Елена Болычевская сообщила, что последние обращения со стороны перевозчиков по вопросу повышения тарифа были еще в июле. Также она заявила, что на данный момент оснований его повышать тоже нет.

— Я не вижу оснований его повышать, у меня расчетов не было. В действующий тариф заложена стоимость ГСМ средняя 29 гривен, стоимость газа - 18 гривен. На момент обращения, в марте, стоимость бензина была - 28 гривен, а газа - 11 гривен. На сегодняшний день ситуация такая же. Стоимость ГСМ не растет по сравнению с заложенными в тарифах, - заявила чиновница.

В итоге, члены комиссии рекомендовали исполкому рассмотреть повышение тарифов и установить экономически обоснованный тариф.

Напомним, что 22 июня 2018 года члены исполкома горсовета согласовали повышение стоимости проезда в маршрутках. При этом перевозчикам было выставлено условие, что на всех маршрутках будут стоять GPS-трекеры. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич поручил разрывать договора с теми фирмами-перевозчиками, которые отказываются предоставлять данные, дабы была возможность отслеживать транспорт в онлайн режиме.

Стоит отметить, что в николаевских маршрутках нередко выпадают двери или отпадают колеса на ходу. Чиновники мэрии часто проводят проверки маршрутного такси, после которых снимают некоторые машины с маршрутов из-за многочисленных нарушений. К примеру, 11 ноября с маршрута №1 «Завод «Океан» - микрорайон Северный» сняли два автобуса.

В частности, недавно городской голова Александр Сенкевич в очередной раз поручил управлению транспорта горсовета разрывать договора с перевозчиками, если они не приведут в порядок маршрутные такси, на которые постоянно поступают жалобы от горожан.