Американский ветеран получил школьный аттестат в 95 лет – много лет назад он вынужденно бросил учебу

В американском штате Оклахома ветеран Второй мировой войны Льюи Шоу в 95 лет получил аттестат об окончании средней школы.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на CNN.

Как рассказал Льюи Шоу, в 12 лет он стал сиротой, а в 17 бросил учебу. Он недолго проработал водителем школьного автобуса, а в 1943 году пошел в морскую пехоту США и принимал участие в боях на Сайпане, Тиниане и битве за Иводзиму. Он был ранен на службе.

Шоу сказал, что после войны он прожил «скучную» жизнь: 30 лет проработал на лесопильном заводе, а потом занимался бизнесом вместе со своим сыном.

Напомним, что ранее американский бизнесмен пообещал студентам погасить их долги за обучение – около $40 миллионов.