Суды Николаева подключат к Реестру территориальной общины - пилотный проект стартует с Заводского райсуда

В Николаеве, 12 ноября, подписали меморандум о сотрудничестве между городским советом, департаментом по предоставлению административных услуг и территориальным управлением Государственной судебной администрации в Николаевской области.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

«Подписание меморандума станет началом сотрудничества для качественного выполнения функций и полномочий, возложенных на нас государством. Это касается подключения судов города Николаева, а в дальнейшем, возможно, и области в Реестр территориальной общины. Как результат - оперативное получение информации о зарегистрированных лицах, экономия времени и бюджетных средств», - рассказал директор департамента предоставления админуслуг Дмитрий Лазарев.

Также Дмитрий Лазарев уточнил, что очень большое количество запросов о предоставлении информации в ЦПАУ поступает именно от судей. Это касается непосредственного выполнения их функций. В связи с большой нагрузкой и в соответствии с законодательством, ответ может предоставляться в течение 30 дней. Тогда как при наличии доступа к Реестру территориальной общины города Николаева в течение нескольких секунд можно получить необходимую для работы информацию.

Начальник территориального управления Государственной судебной администрации в Николаевской области Алексей Сальников подчеркнул, что работа с Реестром территориальной общины позволит разгрузить суды, уменьшить документооборот, сократить бюджетные расходы на эти услуги.

«Сейчас у нас первоочередная задача - информатизация судов. Пилотный проект стартует с Заводского районного суда города Николаева, ведь именно он наиболее загружен», - сказал он.

Его поддержала и руководитель аппарата Заводского районного суда города Николаева Наталья Николаева. По ее словам, важным результатом сотрудничества станет сокращение сроков рассмотрения дел, что удобно, прежде всего, для николаевцев.

Мэр Александр Сенкевич подчеркнул, что городская власть активно работает над тем, чтобы услуги, которые предоставляет государство, органы местного самоуправления, органы судебной власти, делали жизнь николаевцев проще и комфортнее.

«Это означает не гонять людей за справками, не заставлять стоять в очередях. Нас объединяет общая цель - улучшить сервис каждой организации. Спасибо Государственной судебной администрации и Заводском районном суда за это решительный шаг. Перед департаментом по предоставлению админуслуг стоит задача ввести такую ​​форму работы во всех государственных и муниципальных учреждениях, нотариальных органах, чтобы вообще искоренить «знаменитую» справку формы 3», - заявил мэр.

Также мэр напомнил, что в Украине до сих пор не существует единого государственного демографического реестра. Зато есть 36 различных реестров, не связанных между собой. Поэтому в Николаеве разработали и внедрили Реестр территориальной общины города на базе реестра избирателей 2016 года. К ЦПАУ поступает немало запросов от граждан о предоставлении информации о месте регистрации. Поэтому ЦПАУ сформировал перечень тех, кто чаще всего требует от горожан такую ​​справку и выяснилось, что на первом месте - департамент труда и социальной защиты населения горсовета. Поэтому, именно его первым подключили в Реестр. Следующим стало КП «Николаевводоканал». Сегодня дошла очередь до судов - теруправления Государственной судебной администрации пошло навстречу городской власти и решило принять участие в пилотном проекта.

Дмитрий Лазарев сообщил, что продолжается подключение нотариусов в Реестр территориальной общины. От них поступило более 180 заявок.

«Кроме того, есть запрос от Николаевской ТЭЦ. Сегодня состоится совещание по подключению Николаевгаза, во время которого обсудим технические вопросы. Следующей, надеюсь, будет Государственная исполнительная служба», - сообщил директор департамента.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года учреждениям, которые подключены к Реестру территориальной общины Николаева запрещено требовать у горожан «справку формы 3»