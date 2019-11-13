Будьте счастливыми: николаевцам рассказали о 25 принципах украинской национальной идеи

В Николаеве прошла презентация книги «Трансформация украинской национальной идеи», авторы которой выработали принципы сосуществования для современных жителей Украины.

Книгу николаевцам презентовал известный политический эксперт, историк, журналист и экс-нардеп Олесь Доний вместе с политическим деятелем, экс-нардепом Тарасом Стецькивым, сообщает корреспондент издания «NikLife».

Презентация проходила в одном из залов кинотеатра Multiplex. Книга представляет собой сборник из 30 работ различных авторов, экспертов, историков и мыслителей. Главная цель – рассказать о новых принципах счастливой жизни для каждого гражданина Украины. Олесь Доний отмечает, что не претендует на истину в последней инстанции и

— Это 25 установок для себя, в первую очередь, которые можно свести как право на счастье для украинцев. Предыдущие этапы украинской идеи, которые я проанализировал, они направлены на то, что украинец должен отдавать свою жизнь государству. Я же выписываю, что государство – это один из элементов для того, чтоб украинец был счастлив. Не украинец для государства, а государство для того, чтоб украинец достиг счастья, – сказал Олесь Доний.

При этом, историк отмечает, что не претендует на истину в последней инстанции и предлагает дополнять принципы, если возникают идеи. Олесь Доний также подчеркивает – главное связующее во всех 25 позициях – это не отношения человека и государства, это возможность чувствовать себя комфортно в своей стране и самостоятельно создавать условия для успешного сосуществования. То есть, на переднем плане выходит человек – украинец, как личность, а не как часть страны.

— Я проанализировал национальную идею в других государствах, и они, кроме двух составляющих украинской идеи – языка и государства, они вобрали в себя много других аспектов. Не только социальных. Отношение к природе, отношение к себе, этика самоограничения и еще много других вещей, которые не связаны с государством. Идет речь о ценностных ориентирах для человека, – отметил Олесь Доний.

В ходе самой презентации историк показал свой анализ этапов становления украинской национальной идеи, которые он условно поделил на четыре – Романтичный этап, Оборонный этап, Наступательный этап и последний, новый этап – Конкурентный. В каждом из этапов так или иначе проглядывалась идея борьбы за свою страну, но при этом нивелировались принципы нахождения общего языка самих украинцев с украинцами. Кроме того, в ранних национальных идеях предлагалось считать украинцем только того, кто происходит от украинцев. Доний предлагает смотреть иначе и воспринимать украинцами всех граждан Украины. Это, по его словам, снизит степень агрессии по отношению друг к другу и перестанет делить общество на «настоящих украинцев» и «ненастоящих».

По мнению Олеся Дония, это одна из самых важных идей успешного сосуществования внутри одной страны, нация которой неоднородна. Кроме того, Доний отметил и тот факт, что украинцы часто боятся брать на себя ответственность за те или иные процессы, которые происходят в стране, как в управлении, так и в социальной жизни.

В своих же принципах Олесь Доний, среди всего прочего, предлагает учиться критическому мышлению, осознавать себя, как украинец, беречь природу, путешествовать по родной стране и по миру, учить украинский и иностранные языки, учиться толерантности, уменьшать агрессию, вести здоровый образ жизни, чтить историю и традиции Украины, овладеть этикой труда и учиться получать достойную зарплату, учиться выбирать. Эти тезисы, по словам Олеся Дония и Тараса Стецькива, подойдут, как для среднего класса, так и для представителей элит. При этом, лучше, если именно элита будет показывать пример остальному населению страны, поэтому приоритетнее внедрить эти принципы именно среди привилегированного класса. Тарас Стецькив, в свою очередь, отметил, что, по его мнению, на то, чтоб эти принципы стали основой мировоззрения каждого украинца, понадобится, как минимум, одно поколение, то есть, около десяти лет.