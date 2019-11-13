О деловой и профессиональной гигиене

Игорь Копейка Не хочу (пока) говорить о том, какими правдами или неправдами на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» трудоустроился депутат городского совета Копейка, но не могу на этот факт не реагировать.

Итак, должность заместителя директора по стратегическому развитию, которую занял этот человек, предполагает как минимум: наличие профильного образования, соответствующего опыта работы и подтверждённых результатов этой работы. Как максимум, назначению на эту должность должна предшествовать комплексная проверка кандидата на предмет его чистоплотности и коррупционной истории.

Я, как управленец и руководитель имиджевого городского инфраструктурного проекта, абсолютно не понимаю каким образом, человек, не отвечающий ни одному из вышеперечисленных критериев находится на руководящей должности в крупнейшем коммунальном предприятии. Как, депутат, замешанный в ряде коррупционных дел, и находящийся в данный момент под следствием прошёл проверку службы безопасности предприятия?

Но, в первую очередь, я человек.

По совокупности вышеизложенных соображений и по причинам личной и профессиональной гигиены, я отказываюсь каким либо образом взаимодействовать с вновь назначенным «специалистом».

Моя профессиональная жизнь не заканчивается на проекте модернизации фондов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», и деловой имидж для меня дороже.

В дополнение скажу, месяц назад, я предлагал директору предприятия свою кандидатуру на должность зама. Я готов был системно и глубоко заниматься реорганизацией производственных процессов, привлечением инвестиций, направленных на автоматизацию управленческого учета и сокращение производственных затрат, а также я был готов заняться той самой общегородской стратегией развития теплоэнергетики. Но...