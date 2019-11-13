Глава ОО «Миколаїв — єдина родина» поддержал воспитанников центра реабилитации наркозависимых и вместе с ними высадил 100 деревьев в парке

Во вторник, 12 ноября, в парке «Народный сад» (бывший парк Петровского) воспитанники реабилитационного центра наркозависимых «Источник», в рамках проекта высадили 100 зелёных насаждений. На просьбу о помощи в поддержке данной инициативы отозвался глава общественной организации «Миколаїв — єдина родина» Владислав Чайка.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Отмечается, что в реабилитационный центр «Источник», что находится в городе Очакове Николаевской области, попадают не только молодые люди, но и подростки. Порой их возраст 12-15 лет, а наркозависимость на момент визита реабилитационного учреждения длится несколько лет. Некоторым хватает года, чтобы пройти реабилитацию, а кому-то в два раза больше. Они проходят разные фазы, а достигнув четвёртой должны создать свой социально-значимый проект и воплотить его в жизнь.

Экологический проект по высадке деревьев принадлежит выпускнику центра Александру. По правилам реабилитационного учреждения каждый выпускник должен самостоятельно придумать и реализовать собственный социально-значимый проект. Идея озеленения у Александра общая с руководителем реабилитационного центра наркозависимых «Источник» Павлом Казарьяном.

На вопрос о том, почему он решил воплотить именно высадку деревьев, выпускник скромно отвечает:

-Меняюсь я и всё вокруг.

Наставник воспитанников реабилитационного центра, глава общественной организации «Джерело» Павел Казарьян рассказал, что один из самых важны критериев при отборе проекта — долгосрочность, поэтому акцент на экологию был сделан не зря. Однако, если придумать проект получилось быстро, то вот во время его реализации, пришлось столкнуться с проблемами.

-Я обзвонил всех знакомых, но столкнулся с безразличием. Есть люди, которые готовы посадить 100 деревьев, вроде хорошая идея, а мне говорят: «Зачем это нужно? Дай людей, нам нужно вырубить деревья!». Я им объяснил, что идея проекта не в том, чтобы просто что-то сделать, необходимо создать, - рассказал Казарьян.

Выпускник уже смирился с тем, что саженцы придётся закупать самостоятельно, но только одно дерево обошлось бы в 45-50 гривен. Конечно же, в рамках проекта эти средства Александр должен был заработать сам, а это не так просто, да и по времени весьма долго, а без реализации проекта воспитанники не могут выпуститься.

-Я бы не удивился, что если бы мы и купили деревья, то с нас бы требовали деньги за их высадку, - пошутил руководитель реабилитационного центра.

Казарьян посоветовал автору проекта найти контакты влиятельных и значимых людей в области. Александр нашёл номер главы общественной организации «Миколаїв — єдина родина» Владислава Чайки.

- Первый выстрел попал в цель — Владислава Чайку. Он сразу согласился помочь: закупил саженцы и предоставил место для высадки деревьев, - отметил глава ОО «Центр Джерело».

Силами воспитанников «Источника» и ОО «Миколаїв — єдина родина» в парке «Народный сад» были высажены катальпы, клёны и другие деревья.