В Конго украинские миротворцы из вертолета обстреляли местных боевиков

Украинские миротворцы нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения «Ми-24» по боевикам в Демократической республике Конго.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Недавно в районе Семулике, провинция Северное Киву, ДР Конго, участники бандформирования ADF (Allied Democratic Forses) открыли огонь в сторону одной из военных баз Миссии ООН.

В то же время, в этом районе экипажи «Ми-24» из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго осуществляли сопровождение южноафриканского транспортного вертолета «TP-1 Oryx».

«В ответ на дерзкие действия боевиков командованием Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго было принято решение о немедленном огне в ответ. Получив соответствующий приказ о огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты украинских «двадцатьчетверок» нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения», – рассказали в МОУ.

После атаки «Ми-24» боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей. В результате нападения бандформирования ни один миротворец не пострадал.

Отметим, что истоки конфликта в Демократической Республике Конго достигают геноцида в Руанде в 1994 году, когда огромное количество беженцев тутси оказалась на территории Заира (современной ДРК). Тогда руандийских гражданская война перекинулась на территорию Заира. 2 августа 1998 тутси поднимают восстание на востоке страны, в городе Гома и начинаются кровавые столкновения с массовыми убийствами, мирных жителей, групповыми изнасилованиями и расправами над военнопленными. Конфликт в стране эксплуатирует множество внешних игроков, провоцирует начало так называемой «Второй конголезской войны», в которой принимают участие не менее 20 вооруженных группировок из девяти стран.

Напомним, как украинские летчики-миротворцы на вертолетах МИ-24 уничтожили в африканских джунглях укрепления повстанцев.