В Николаеве открыли мемориальную доску 22-летнему воину, погибшему на Донбассе

В Николаеве открыли памятную доску кавалеру ордена «За мужество» Александру Калиновскому – старшему стрелку 72-й механизированной бригады, который погиб на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мемориальную доску установили по адресу улица Генерала Карпенко 2/1. Погибшему Александру Калиновскому было 22 года.

«Мы решили устанавливать памятные доски нашим героям именно сейчас, чтобы напоминать тем, кто забыл, что происходит на востоке Украины, и какой ценой в нашем городе сейчас мир», - сказал Сенкевич.

Телеканал «UA: Миколаїв» сообщает, что 29 октября 2014 года Александр Калиновский был смертельно ранен в бою с диверсионно-террористической группой при установке наблюдательного поста в районе села Петровское Донецкой области.

Напомним, ранее на Николаевщине открыли мемориальную доску в память о погибшем морском пехотинце Сергее Савинове.