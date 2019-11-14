Американка подделала резюме и обложку журнала Time, чтобы получить должность в Госдепартаменте

В апреле 2019 года 35-летняя Мина Чанг была принята на работу в Госдепартамент США в Бюро по конфликтам, которое следит за политически нестабильными странами. В итоге оказалось, что она подделала свое резюме, чтобы получить должность.

Об этом сообщает «Медуза».

Получению должности способствовало то, что в резюме Чанг указала на опыт руководства некоммерческой организацией Linking The World. В биографии на сайте Госдепа Чанг называет себя выпускницей бизнес-школы Гарварда. В 2015 году она рассказывала о работе Linking The World в 40 странах, где организация задействовала «собственные поисково-спасательные команды». По утверждению Чанг, она даже выступала перед конгрессом. Более того, чиновница говорила, что работа организации оказалась настолько успешной, что журнал Time поместил фото Чанг на обложку одного из номеров.

Вопросы к Чанг возникли, когда ее предложили назначить в Агентство по международному развитию США, где она отвечала бы за бюджет в миллиард долларов. Такие назначения проходят через конгресс, который и начал задавать вопросы о резюме чиновницы. Как выяснилось, налоговые документы Linking The World не указывают ни на какие зарубежные проекты. Бывший начальник канцелярии Linking The World Ян Дейли в беседе с NBC назвал организацию небольшой, без масштабных программ. Основная задача организации, сказал Дейли, тестировать беспилотники для доставки гуманитарной помощи. При этом неправдой оказалось и участие Чанг в группе по беспилотным технологиям, созданной, по ее словам, при ООН. На самом деле такой группы вообще не существовало, дело ограничилось одним круглым столом. Не нашли и подтверждений ее выступления перед конгрессом.

«Учеба» Чанг в Гарварде сводилась к прослушиванию семинедельного курса, по итогам которого не выдается ни ученая степень, ни диплом бизнес-школы. Наконец, представитель Time сказала, что показанная Чанг в собственном видео 2017 года обложка с портретом – ненастоящая.

Бывший директор по персоналу Госдепартамента Линда Томас-Гринфилд сказала, что перед принятием на работу кандидат должен проходить тщательную проверку. Она включает в себя подробный опросник, изучение налоговых деклараций, аккаунтов в соцсетях; кандидату могут задать любые вопросы, чтобы оценить его добросовестность.

Как предполагает NBC, получить должность Чанг помогло знакомство с Брайаном Булатео, другом госсекретаря Майка Помпео. Никаких других очевидных связей с администрацией Дональда Трампа у Чанг нет. Об увольнении Чанг пока не сообщалось, на сайте Госдепартамента она по-прежнему указана как заместитель помощника госсекретаря.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США может ликвидировать должность спецпредставителя по Украине.