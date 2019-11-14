Председатель Николаевской ОГА провел круглый стол в рамках Второй украинской индустриальной недели

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В среду, 13 ноября, председатель Николаевской ОГА Александр Стадник провел круглый стол по проблемам и перспективам развития промышленности на Николаевщине в рамках Второй украинской индустриальной недели. 

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Я поддерживаю Президента Украины Владимира Зеленского и от себя делаю все возможное, чтобы бизнес в области работал комфортно и был защищенным. Для Николаевщины это важно. Единым фронтом будем работать дальше, чтобы люди наконец почувствовали улучшение и их ожидания оправдались», - прокомментировал глава области.

Председатель ОГА поблагодарил представителей деловых кругов области за участие в дискуссии и  сделал акцент на важных проблемах для них и Николаевщины в целом.

«Я убежден, что в именно в таком формате обсуждения, мы вместе сможем построить конструктивную линию развития региона», - добавил Александр Стадник.

Также на встрече обсуждались вопросы по развитию Южно-Украинской АЭС и повышения уровня воды в реках.

Julia Davudenko

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русскийобщество