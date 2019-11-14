На Николаевщине продолжается поиск кандидатов на должности председателей РГА по программе LIFT

Программа LIFT, стартовавшая по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского - это первая платформа по отбору кандидатов на ведущие должности госуправления, где отбор проходит честно и прозрачно. Николаевской области нужны новые, отвечающие, талантливые руководители райгосадминистраций для которых развитие области не только слова.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации.
Николаевщина нуждается в Вас!
Если вы:
- Имеете высшее образование;
- Умеете эффективно управлять людьми;
- Не боитесь телекамер и вопросов журналистов;
- Умеете работать с большим потоком информации;
- Не боитесь сложностей и преград;
- Отрицательно относитесь к коррупции и никогда не были привлечены к уголовной ответственности;
- Имеете базовые знания законодательства Украины
Подавайте свои кандидатуры на сайте https://lift.net.ua/vacancy/Mykolayivrda и воспользуйтесь возможностью изменить ход истории!