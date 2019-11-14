На Николаевщине продолжается поиск кандидатов на должности председателей РГА по программе LIFT

Программа LIFT, стартовавшая по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского - это первая платформа по отбору кандидатов на ведущие должности госуправления, где отбор проходит честно и прозрачно. Николаевской области нужны новые, отвечающие, талантливые руководители райгосадминистраций для которых развитие области не только слова.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации.

Николаевщина нуждается в Вас! Если вы: - Имеете высшее образование;

- Умеете эффективно управлять людьми;

- Не боитесь телекамер и вопросов журналистов;

- Умеете работать с большим потоком информации;

- Не боитесь сложностей и преград;

- Отрицательно относитесь к коррупции и никогда не были привлечены к уголовной ответственности;

- Имеете базовые знания законодательства Украины

Подавайте свои кандидатуры на сайте https://lift.net.ua/vacancy/Mykolayivrda и воспользуйтесь возможностью изменить ход истории!