На Николаевщине продолжается поиск кандидатов на должности председателей РГА по программе LIFT

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Программа LIFT, стартовавшая по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского - это первая платформа по отбору кандидатов на ведущие должности госуправления, где отбор проходит честно и прозрачно. Николаевской области нужны новые, отвечающие, талантливые руководители райгосадминистраций для которых развитие области не только слова.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации. 

Николаевщина нуждается в Вас!

Если вы:

- Имеете высшее образование;
- Умеете эффективно управлять людьми;
- Не боитесь телекамер и вопросов журналистов;
- Умеете работать с большим потоком информации;
- Не боитесь сложностей и преград;
- Отрицательно относитесь к коррупции и никогда не были привлечены к уголовной ответственности;
- Имеете базовые знания законодательства Украины

Подавайте свои кандидатуры на сайте https://lift.net.ua/vacancy/Mykolayivrda и воспользуйтесь возможностью изменить ход истории!

Julia Davudenko

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