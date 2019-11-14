Зеленский поблагодарил фракцию «Слуга народа» за принятый законопроект о рынке земли: «Вы отменили действительно экономическое рабство»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов от фракции «Слуги народа» за принятый в первом чтении законопроект об открытии рынка земли.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Как известно, в среду, 13 ноября, парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. Отметим, что поддержали проект 227 депутатов от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных.

— Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от «Слуги народа». Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство, - сказал он.

Также Президент уверен, что с принятием этого закона «каждый украинец станет владельцем своей земли». При этом он добавил, что этот момент войдет в историю и о нем будут писать в школьных учебниках.

Напомним, что парламентская фракция партии «Батькивщина» перешла в оппозицию, после голосования за данный законопроект.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о том открывать ли рынок земли для иностранцев примут украинцы на референдуме.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса более 70% украинцев выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель.