Задержанный в Польше ветеран АТО Мазур вернулся в Украину, - омбудсмен Денисова

Ветеран АТО Игорь Мазур (позывной Тополь), которого задержали в Польше по запросу России, уже находится в Украине.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Напомним, что Игоря Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Польше по запросу России в Интерпол. Позже суд Польши освободил его из-под стражи и отпустил на поруки.

«Только что получила подтверждение, что Игорь Мазур сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека на Родине! Это произошло благодаря совместной работе Офиса Президента, Офиса Омбудсмена Украины, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД и Национальной полиции. А также невероятной поддержке гражданского общества и СМИ! В который раз убеждаюсь, что сообща можно сделать гораздо больше!» - написала Денисова.

Ранее сообщалось, что в МВД заявили, что россияне предупредили Интерпол о приезде в Польшу лидера УНА-УНСО.