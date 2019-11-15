В техасском приюте кота посадили в отдельное помещение из-за того, что он по ночам выпускал других животных

Техасский приют для животных Friends For Life «приговорил к одиночному заключению» кота по кличке Квилти за то, что он раз за разом выпускал на волю других кошек.

Об этом сообщается на странице приюта в Facebook.

По словам представителя приюта, Квилти провёл несколько «ночных акций» подряд. Персонал центра приходил утром на работу и видел, в помещении только множество кошек, которые ходили по офисной части приюта, «оставляя за собой след хаоса и разрушения».

Обычно их запирают в общем помещении, но камеры наблюдения показали, что Квилти отпирал дверь. По словам персонала, они пытались как-то предотвратить акции Квилти, но кота было не остановить. Центр купил специальный «детский замок», но перед установкой тот «таинственным образом исчез». До приобретения второго замка Квилти и отправили в «одиночную камеру», но он не оставил попыток выбраться и оттуда.

Также отмечается, что это не новый навык кота, которому он мог научиться в приюте, ведь раньше он пускал пса в дом в своем предыдущем месте пребывания.

Напомним, что жительница бразильского города Сан-Паулу и ее партнер постоянно опаздывали на работу, потому что не срабатывал их будильник – оказалось, что его выключал кот.