Возле мэрии Николаева состоялся пикет в поддержку директора КП ЦЗЖ Голобродского – вышли четыре человека

В Николаеве четыре человека вышли на пикет с требованием продлить контракт директору КП «Центр защиты животных Александру Голобродскому, который заканчивается 4 декабря.

Об этом организаторы пикета сообщили на своих страницах в Facebook.

В руках они держали плакаты «Если не можешь помочь человеку - обязан не мешать», «Голобродский за людей» и другие.

Фото: Facebook Олена Косенчук Фото: Facebook Олена Косенчук Фото: Facebook Ольга Голубенко

Они требовали вынести на сессию горсовета программу, разработанную КП ЦЗЖ и продлить контракт действующему директору КП до окончания каденции нынешнего мера и действующего депутатского созыва горсовета.

Свой пикет они назвали «предупредительным». Следующая акция состоится в субботу, 16 ноября.

Ранее в своём блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Людмила Жерновская писала об итогах работы КП ЦЗЖ. Исходя из предоставленных документов, с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года ловцы предприятия отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, а 275 вернули на место отлова.

В период с 1 мая 2018 года по 27 мая 2019 года на КП стерилизовали 304 собаки. «Четыре лапы» в период с 6 по 31 августа 2018 года провели стерилизацию 413 собак.

Больше чем за год КП, судя по протоколам заседаний комиссий, применило эвтаназию к 212 собакам. В то же время в официальном ответе сначала речь идёт о 204-х собаках, а позже - о 164-х.

Напомним, что ранее в Николаеве собрали круглый стол из-за двух программ по бездомным животным – сошлись на том, что нужно создать еще одну. После мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных. Исполком горсовета Николаева повторно поддержал, чтобы на сессию вынесли «гуманную» программу по бездомным животным и программу, разработанную руководством «ЦЗЖ».