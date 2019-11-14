Полиция разыскивает 14-летнего николаевца, который ночью ушёл из дома и не вернулся

Даниил Тельпиш Центральный отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 14-летнего Тельпиш Даниила Владимировича.

Об этом сообщается на странице Розыск детей ГУНП в Николаевской области при содействии ЧАО Киевстар в Facebook.

В четверг, 14 ноября, в период с 01:00 по 6:30 мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся

Его приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, стриженные под ирокез, глаза карие. Был одет: брюки джинсовые синего цвета, толстовка черного цвета с узорами спереди в виде звезд, куртка темно-синего цвета с капюшоном, кроссовки черного цвета с красными вставками.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня, граждан просят звонить по номеру 102, (0512) 53-12-71, 0938586858.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция разыскивает татуированного мужчину, который пропал без вести.