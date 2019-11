В Уганде шимпанзе, чьи леса обитания вырубают люди, похищают и убивают детей местных жителей

PHOTOGRAPHS BY RONAN DONOVAN В западной Уганде в районе озера Альберт дикие шимпанзе, чей лес вырубают, нападают на детей.

Об этом пишет National Geographic.

Крестьяне в последние несколько лет вырубают тропический лес под посевы, тем самым лишая обезьян привычной среды обитания. В ответ шимпанзе начали нападать их детей.

У одной из крестьянок, работавшей в поле крупный самец шимпанзе отобрал маленького сына, утащил его в лес, где разбил ребенку голову, разорвал живот и вытащил почки. Позднее обезьяны стаей начали нападать на дом этой семьи и поселенцам пришлось уехать.

Также один из шимпанзе напал на двухлетнего ребенка, оторвал ему руку и разорвал пах. Еще одну маленькую девочку шимпанзе затащил на дерево, сильно повредил ей руку и скинул вниз. Руку ребенку пришлось ампутировать.

По словам местных жителей, там живёт самец по кличке Саддам, который убил как минимум семь детей, а некоторых из них съел.

Отмечается, что убийство шимпанзе в стране запрещено законом, так как они находятся под угрозой вымирания, а местные жители считают шимпанзе священными животными. Семьи пострадавших требуют, что всех шимпанзе в округе убили, а остальные считают, что животных нужно перевезти в национальные парки.

В то же время учёные предлагают высадить для шимпанзе новые леса, а для людей вырыть колодцы, чтобы им не приходилось ходить за водой к реке, где их часто подкарауливают приматы.

Как известно, шимпанзе считается ближайшим родственником человека, его геном отличается от человеческого лишь на 6,4%. Самцы могут достигать роста 1,7 метра и весить до 70 килограммов.

Как показывают исследования, борясь за территории, шимпанзе могут убивать детенышей и самцов из стаи противников. Как правило, нападают большой группой. Убивают обычно разрывая жертве горло или отрывая гениталии.

