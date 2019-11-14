Николаевские патрульные приняли участие в акции «Сдай кровь – спаси жизнь» и стали донорами

Николаевские патрульные в очередной раз приняли участие в акции «Сдай кровь – спаси жизнь».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Патрульные стали донорами в рамках проведения Всеукраинской недели безопасности дорожного движения.

«Сотрудники, которые отдыхали от несения службы, пришли в Николаевскую областную станцию переливания крови. Патрульные часто первыми предоставляют домедицинскую помощь жертвам ДТП на месте происшествия и прекрасно понимают потребность в крови. И по возможности стараются как можно чаще пополнять запасы, ведь кровь и ее компоненты нужны всегда. Некоторые из инспекторов уже не впервые становятся донорами, о чем имеют соответствующие удостоверения. Стражи порядка призывают всех граждан найти время и сдать кровь, ведь пострадавших в ДТП часто спасает донорская кровь и, возможно, именно ваше неравнодушие спасет чью-то жизнь», - отмечено в сообщении.