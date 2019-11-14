«Я хочу жить иначе»: Наркозависимые на реабилитации рассказали свои истории николаевским школьникам

В четверг, 14 ноября, в несколько школ Николаева пришли пациенты реабилитационного центра «Источник» и показали ученикам небольшой спектакль, после чего рассказали истории своих жизней.

Мероприятие проходило под патронатом организации «Миколаїв – єдина родина» и общественной организации «Источник», сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Спектакль и встреч с нарко- и алкозависимыми пациентами Центра проходил в двух школах – 6-й и 57-й. По словам бизнесмена и главы организации «Миколаїв – єдина родина» Владислава Чайки, это только начало – подобные встречи планируют провести еще по ряду школ в Николаеве.

Владислав Чайка Перед началом выступления к школьникам от 11 до 17 лет вышел Владислав Чайка и отметил, что артисты, которые будут выступать – это ребята, которые на данный момент проходят реабилитацию в Центре и не понаслышке знают, что такое зависимость от наркотиков и алкоголя.

— Вы посмотрите это, сделайте выводы, мы никого не призываем ни к чему. Но эта постановка, ребята, которые вам покажут, они прошли весь этот путь. Вы их сильно строго не судите, это не артисты, это ребята, которые через это прошли, встали на реабилитацию, она заканчивают реабилитационный период. Они вам расскажут, - сказал Владислав Чайка.

В то же время, директор реабилитационного центра Павел Казарьян добавил, что последствия наркотической или алкогольной зависимости могут быть плачевными.

— Мы вам расскажем правду. При том, вам расскажут правду люди, которые через эти наркотики прошли. Вам покажут, каким образом разрушается жизнь человека, который становится на путь употребления. Происходит все не сразу. Все происходит постепенно, но итог всегда один. Вернее их три – это, как правило, тюрьма, смерть или инвалидность, - сказал Павел Казарьян.

В школе №57 одна из сотрудников Центра, также его бывшая пациентка рассказала, что ребята покажут ученикам спектакль «Пороки». После этого на сцену вышли семь человек – пятеро парней и две девушки.

В спектакле метафорически отображались пять зависимостей человечества – деньги, соблазн, который можно назвать беспорядочной интимной жизнью, азартные игры, алкоголь и наркотики. Главный герой – парень, поочередно испытывал себя всеми пятью пороками, пока его девушка за этим наблюдала, не в силах его остановить.

Порок, олицетворяющий наркотики, «убил» девушку, а парень, справившись со всеми зависимостями, остался один. После этого, все семеро участников спектакля поочередно рассказали о самых страшных моментах – каждый пациент реабилитационного центра в течение длительного времени употреблял алкоголь и наркотики, от чего страдал не только он, но и его близкие.

— Однажды, когда моя мама была беременна моим братом, она не могла долго до меня дозвониться, а потом мой знакомый принес меня домой, как… Ну, я была как труп. Моя мама каждые два часа ночью проверяла мне дыхание. Она боялась, что я умру. Я жить так больше не хочу, - рассказала одна из девушек, проходящих реабилитацию.

— Я наркоман. Все время, что употреблял, я воровал и скрывался от полиции. Похоронил двух друзей. Жене это надоело, она забрала ребенка и ушла. Однажды утром я проснулся сам, в пустой квартире и понял – я так жить больше не хочу, - рассказал один из пациентов Центра свою историю.

Каждый участник спектакля заканчивал свою историю фразой: «Я так жить больше не хочу». После этого ребята встали, взялись за руки и рассказали о своих успехах – кто-то не принимает наркотики уже больше года, кто-то отказался от алкоголя четыре месяца назад. Одной из девушек, которая выступала в 57-й школе, 24 года и долгое время она страдала от алкогольной зависимости, однако сейчас уже несколько месяцев не употребляет спиртное и начала строить планы на жизнь, а самое главное – радоваться. Еще один пациент Центра получил свои первые наркотики из рук спортсменов, что ложно убедило его в том, что наркотики не оказывают особого вреда.

После историй сотрудники Центра предложили детям задать любые вопросы, а для того, чтоб ученики не стеснялись, попросили весь педагогический состав выйти из актового зала. Дети интересовались тем, что толкнуло ребят начать употреблять наркотики и как они чувствуют себя сейчас, во время реабилитации.

Пациенты Центра с готовностью отвечали на любой вопрос и в конце выступления добавили, что очень хотят донести до молодого поколения простую вещь – употребление алкоголя и наркотических веществ может привести к ужасным последствиям, заставить тебя отвернуться от самых близких, а зависимость – это неизлечимая болезнь, которую можно только постоянно контролировать.

Но, тем не менее, выход из зависимости есть, вкус к жизни возвращается, а человек, вставший на путь реабилитации, рождается заново и это, по словам одной из выступающих, потрясающее чувство.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в парке «Народный сад» (бывший парк Петровского) воспитанники реабилитационного центра наркозависимых «Источник», в рамках проекта высадили 100 зелёных насаждений. На просьбу о помощи в поддержке данной инициативы отозвался глава общественной организации «Миколаїв — єдина родина» Владислав Чайка.