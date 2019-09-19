Эх, дороги Николаевской области…

Состояние автомобильных дорог во многом определяет не только комфорт передвижения жителей региона, но и непосредственно влияет на его экономическое развитие.

Мало кто знает, что распределением бюджетных средств на ремонт, строительсво и экплуатацию дорог занимается специализированная государственная служба автомобильных дорог в Украине, которая имеет структурные подразделения в каждой области, в том числе и Николаевской. Именно эта служба регулирует финансовые потоки и распределяет средства между дорожно-строителными подрядными организациями. Как следствие центр принятия решений, в том числе не всегда порой соответсвующих государственным интересам, так же находится имеено в САДе.

Вопрос о состоянии дорог области , которыми «славится» Николаевская область берет свои истоки также в САДе, который проводит язвляется заказчиком и соответсвенно принимает работы от лица государства.

Облавтодор, при всем его статусе и государственной поддержке, монополистом не является. Также как и не принимает решения о политике проведения своей хозяйственной деятельности. Эту политику ему доводит высшее руководство САДа , которое уже 4 года неукоснительно внедряет ноухау в системе управления дорожным строительством. Последнее из которых, передача техники двум фирмам прокладкам со своим работниками.

Формально процедура соблюдена, на сайте электронных закупок Prozorro прошли торги между двумя фирмами – ООО «Містдорбуд» и ООО «Патчер». Только вот оба участника, по-дружески поделившие деньги, не имеют за душой ничего, кроме офиса и пары стульев, и печатей. Этим конторам от роду не более года. С какой целью они созданы, кто стоит за ними думаю догадаться не сложно.

Не первые, кстати, ранее уже звучали в прессе такие же махинации с другими подставными фирмами. И даже возбуждались уголовные дела по хищениям в отношении руководства САДа, однако несмотря ни на что это же руководство по прежнему руководит финансовыми потоками и даже трудоустраивает директоров предприятий обвиняющихся в пособничестве хищения на ответственные должности в Облавтодоре. Видимо оценив их профессионализм в работе.

СБУ отчиталось о раскрытии хищений в службе автомобильных дорог Николаевщины на сумму порядка 3 миллионов гривен. И удивительное дело, фигурантом этого уголовного дела опять таки является компания «Патчер», которая проводила работы по ремонту дорожного покрытия дорог Николаевской области. Интерес правоохранителей вызвала продуктивность деятельности этой компании.

Здесь следует пояснить, что в Украине нет четкой методики определения количества материалов и объема работ при использовании струйно-инъекционной технологии. То есть, найти отличия между заделанными ямами этого рода, и прошлого, и позапрошлого нельзя. Вот и получается, что подрядные фирмы имеющие ноги от руководства САДа выполняли работы по одним и тем же дорогам из года в год. Удобно, не надо никуда переводить дорожную технику, даже сметы переписывать, просто заменить дату!

При этом стоит отметить, что высшее руководство САДа никогда и ничего не подписывает, что касается взаимоотношений с этими фирмами.

А вот в отношении других предприятий, которые оказались замешаны в схемах и отказавшихся в них участвовать, руководство САДа занимает достаточно жесткую позицию, которая граничит с физическим и моральным давлением на руководство этих предприятий, которое не побоялось заявить о схемах в правоохранительные органы.

Надеюсь, новые власти обратят внимание на эту проблему и дадут возможность следствию и другим участникам без давления искоренить подобные явления.