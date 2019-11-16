В Эстонии возведут уникальный мост-вокзал, проложенный над трассой

В столице Эстонии планируют построить уникальный вокзал, который представляет собой гибрид железнодорожной станции и пешеходного моста над трассой. Конкурс на строительство моста выиграла студия Zaha Hadid Architects.

Об этом сообщает сайт Arch Daily.

Разработчики проекта новой железнодорожной линии Rail Baltica, которая будет проходить через балтийские страны и соединит Эстонию с остальной Европой, организовали международный конкурс на строительство вокзала в Таллине в мае этого года. По задумке, железнодорожная станция должна быть расположена в районе Юлемисте возле международного аэропорта, а также она будет конечной точкой новой железной линии.

Конкурс выиграла студия ZHA, которая разработала проект моста-вокзала вместе с эстонской фирмой Esplan. Он будет использоваться для местного и железнодорожного сообщения. Горожане и гости Таллина смогут беспрепятственно перейти в аэропорт или выйти к городскому транспорту.

Напомним, как в аэропорту Сингапура открыли новый терминал с самым большим искусственным водопадом и пятиэтажным садом.