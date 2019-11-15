На Николаевщине нашли и уничтожили 61 артиллерийских снарядов

Группой пиротехнических работ уничтожено 61 единицу взрывоопасных предметов, которые были найдены при обследовании открытой территории возле села Шевченково Новобугского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Николаевской области.

Обследование территории села Шевченково на площади 3100 квадратных метров проводилось в течение 12-14 ноября, в соответствии с задачами годового плана Главного управления по разминированию территории Николаевской области.

Всего в ходе проведения работ пиротехническим расчетом выявлено 61 единицу ВНП времен прошлых войн, среди которых: артиллерийские снаряды калибром 85 мм (2 ед.), 76 мм (9 ед.), 50 мм (6 ед.), 45 мм (8 ед .), 20 мм (30 ед.) и шесть гранат Ф-1.

Боеприпасы изъяты и уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, как в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области нашли восемь боеприпасов.