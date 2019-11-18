«Медико – Природничий Університет» с 18 по 27 ноября проводит набор студентов!

С 18 по 27 ноября 2019 года «Медико – Природничий Університет» проводит набор студентов на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения.
Поступление осуществляется без ЗНО на основе любого диплома младшего специалиста (бакалавра, специалиста, магистра) - зачисление на II - III курсы.
После окончания программы обучения студенты получают диплом бакалавра государственного и международного образца по специальностям :
223 МЕДСЕСТРИНСТВО
Специализации:
- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);
- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);
- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);
- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);
- сестра медицинская по диетическому питанию.
053 ПСИХОЛОГИЯ
Специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А
Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/
- https://www.youtube.com/channel/UC_Y0n6tBZUw82aQ3zH01K5Q ;
- https://ok.ru/pvnzmpu/statuses ;
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- Instagram-@pvnzmpu; Instagram-@pvnzmediko
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Университет также предоставляет возможность всем желающим пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах по 5-10 человек и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат.
«Медико - Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!