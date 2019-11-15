«Николаевэлектротранс»: полтора года падения на дно

Исполнилось уже полтора года, как городское коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс" возглавляет скандальный депутат горсовета Владимир Евтушенко. «Скандальный» - вовсе не ярлык, а констатация факта. Мало с кем из местных депутатов связано такое количество скандалов, как с Евтушенко.

Все эти полтора года он руководит предприятием незаконно, поскольку закон требует, чтобы согласие на его назначение дало Мининфраструктуры. А оно такого согласования не дало – ни при старом министре, ни при нынешнем, как и не давало согласия на увольнение предыдущего директора – Дмитрия Лисовского. Смена власти в стране на отношение в министерстве к персоне Евтушенко не повлияла: видеть его руководителем НЭТ там не хотят. Чтобы обойти закон и позицию министерства, что только в Николаеве не вытворяли: увольняли Евтушенко, снова принимали на работу, назначали заместителем, потом сделали и.о. директора. Но факт остается фактом: полтора года он незаконно возглавляет крупное коммунальное предприятие с коллективом в несколько сотен человек.

Руководить 66-летнему "эффективному менеджеру" не с руки уже хотя бы потому, что прежде он не имел отношения к пассажирскому электротранспорту. Свой «профессионализм» он показывал в других сферах, например, развалив городской хлебозавод №2, который под его чутким руководством прекратил существование, а также в частном бизнесе, где с нецензурной бранью выгонял с работы, не погасив долг по зарплате.

Во главе НЭТ, он начал раздувать штаты, набирая такую же команду "профессионалов", как и он сам. Так у него появились заместители, юристы, начальники подразделений, включая фигурантов и обвиняемых по уголовным делам. Многие из них на работе долго не задерживались, менялись по несколько раз. Только в троллейбусном депо №3 за прошедшие полтора года поменялось с десяток начальников. Часть профессионального костяка коллектива, не в состоянии вытерпеть бурный нрав и дилетантизм Евтушенко, ушла, благо в соседней Одессе работы для них оказалось предостаточно. Теперь бывшие специалисты депо №3 - гордость "Одессагорэлектротранса", предприятие обеспечило их достойной зарплатой, некоторых - жильем, их расхваливают в местных СМИ. А для Евтушенко они были бездельниками, ворами и пьяницами.

Показательным стал уход с НЭТ кума и друга семьи Евтушенко, полковника, бывшего зам. начальника УМВД Николаевской области Артура Войтенко. Евтушенко привел его на предприятие сразу после своего назначения (Войтенко, как вы понимаете, к электротранспорту отношения тоже не имел – от слова совсем) и сделал заместителем. Артур Викторович продержался год и тихо ушел, устав от чудачеств и непредсказуемости кума и по совместительству шефа. Но уход экс-милиционера – полбеды. Намного хуже, что самодурство Евтушенко стало реальной причиной увольнения с предприятия целой когорты профессионалов: начальника троллейбусного депо В.Ярославского, начальника техотдела И.Монакиной, начальника отдела безопасности движения Л.Маркина, а также А.Барыкина, Т.Зубкова, Д.Лозовицкий и многих других.

Такие вертухайские традиции как подглядывание и подслушивание с воцарением нового руководителя стали нормой, как и ночные визиты и.о. директора в депо с поголовным увольнением всех, кто был на смене. Истошный крик, нецензурщина, унижение людей тоже стали нормой.

Дилетантизм помноженный на истерию, подозрительность и доносительство не мог не привести к печальным результатам. Предприятие, и без того с трудом державшееся на ногах, стремительно покатилось под откос, состояние подвижного состава ухудшается, материальные ресурсы тратятся неэффективно. Сокращение выходов на линии плюс произвольный пересмотр графиков движения ведут НЭТ в пропасть. Сегодня на линии выгоняют всё, что движется, несмотря на то, исправен вагон или нет. Главное - показатели, замыливание глаз общественности и дешевый популизм.

Причуды Евтушенко переходят границы здравого смысла. К примеру, он захотел потратить почти 10 млн. грн. на восстановление двух трамваев «Татра». В то же время Днепр закупил модернизированные б/у трамваи «Татра» из Германии по 750 тыс. грн. за вагон, а с учетом переустановки тележек под нашу колею такой вагон стоил около 1,2 млн. грн. Вместо ремонта двух «Татр», которые, в итоге, превратили в донорские машины (с них снимали узлы для ремонта других трамваев), за те же деньги можно было купить восемь модернизированных. К слову, эти две «Татры» одесситы предлагали отремонтировать за 6 млн. грн. Евтушенко отказался, поскольку сам хотел отремонтировать, но почти за 10 млн. Вот он, «эффективный» менеджмент!

Деградация парка техники подтверждается массой фактов, о которых просто вопиют специалисты отрасли. Вот конкретные примеры.

Трамвайный вагон 1107 при движении издавал сторонний шум, что вкупе с рывками свидетельствовало о выходе из строя подшипников колесной пары. Но его упрямо гнали на линию. Закономерный итог: резко усилился износ колесной пары, а вслед за подшипниками накрылась планетарная и хвостовая шестерни, стоимость ремонта многократно выросла. Игнорирование необходимости ремонта подвижного состава ради показателей стало обыденным делом. Хотя если своевременно проводить текущие ремонты, затраты меньше в разы.

В начале сентября подписали акт, разрешающий эксплуатацию вагона 1122. Однако он так и остался в депо. По факту техническое состояние вагона оказалось еще хуже, чем до модернизации: вагон вовремя даже на обкатку не смогли вывести, не довели до ума закупленное для него молдавское электронное оборудование. А ведь всё это большие деньги! Для примера, покупка б/у вагона 1122 обошлась городу примерно в 1,2 млн. грн., на "модернизацию", которая растянулась на год, было потрачено еще 1,5 млн. грн. После этого вагон так никуда и не поехал, его снова разобрали. Наконец, осенью он таки вышел на линию, но после изменения электронной схемы управления никто из водителей не прошел стажировку на данном вагоне, соответственно, никто не знает особенности его уникальной электроники, отличной от других трамваев. Электротормоз там пропадает на скорости 10 км/ч, далее идет провал в тормозных позициях, до момента пока педаль не ставится на защелку, и вагон по инерции несет юзом, пока он не станет. Через 2-3 остановки электроника выдает ошибку, и водитель каждый раз на листке бумаги выискивает, что означает эта ошибка. Неисправности вагона документально не фиксируются, чтобы не портить отчетность.

НЭТ дожил до того, что для запуска одно трамвая нужно разобрать другой. Для того, чтобы выпустить из мастерских вагон 1108 был снят тяговый двигатель с вагона 2003, который в свою очередь тоже был отправлен на ремонт. Выпущенный же на линию "отремонтированный" вагон 1108 за сутки умудрился дважды сойти с рельс, причинив длительную задержку движения. Сходил с рельс и "модернизированный" вагон 1122. В целом только с весны нынешнего года зафиксировано два десятка сходов трамваев с рельс. Такого не было за всю послевоенную историю николаевского трамвая!

Вагон 2120. В свое время руководство НЭТ громко заявило: через год вагон должен пойти. И он «пошел». Правда, на буксире – из одного конца вагоноремонтных мастерских в другой. По информации сотрудников предприятия, на него выделили около 8 млн. грн. На что потрачены эти деньги?

Еще один пример, показывающий цену слов Евтушенко. Полтора года назад он пообещал запустить в эксплуатацию столовую, предприятие закупило на 100 тыс. грн. кухонного оборудования. Но столовая как стояла на замке, так и стоит.

Ладно, можно обойтись и без столовой. Куда больше опасений вызывает состояние троллейбусов, минимум четверть из них могут не пережить предстоящую зиму. В течение рабочего дня троллейбусы "перебрасываются" с графика на график, что создает иллюзию бесперебойной работы. Но это только иллюзия. А по факту исправных троллейбусов не хватает.

Летом при выполнении работ на участке рельсового пути по ул. Чкалова от Садовой до Инженерной была нарушена технология укладки рельс. Такие нарушения технологии ведут к тому, что через 2-3 года участок вернется в аварийное состояние. А деньги в него вложены немалые! Неизвестна и судьба стрелочных переводов: вместо новых НЭТ получил от поставщика б/у стрелочные переводы, отправил их назад. Где новые стрелочные переводы?

Зато для создания красивой картинки идет замыливание глаз - ремонты офисов, диспетчерских (о "качестве" работ говорит тот факт, что крыша новой диспетчерской на Промзоне не выдержала первого же дождя), новые окна и киоски, высадка деревьев, перевозка грунта с места на место. Главное – пыль в глаза, хорошая мина при плохой игре. А то, что подвижной состав разваливается, люди бегут с предприятия – ерунда. Всё это сильно напоминает поведение начальника колонии, у которого зеки массово нарушают режим, персонал ворует всё, что можно и нельзя, а он старается произвести впечатление на проверяющих подметенной территорией и побеленными бордюрами.

Еще одно "покращення" – строительство мойки для подвижного состава в трамвайном парке. Евтушенко хвалился, что построит современную мойку. Её начали строить, а потом демонтировали. Говорят, вроде бы строили незаконно, без необходимых документов, деньги истрачены бесцельно. А позже, на сессии горсовета Евтушенко с трибуны заявил, что никакой мойки нет, и никогда не было. Хотя она строилась. Правда, так и не заработала...

Пока деньги бесцельно транжирятся на показуху, путевое хозяйство пришло в катастрофическое состояние. Основная причина сходов вагонов с рельс – уширение рельсового полотна. Ломаются воздушные контакты автоматических стрелок, рвется контактная сеть. Но осенью вместо плановых ремонтов рельсового полотна работники службы пути асфальтируют остановки, а тем временем в трамваях из-за усталости металла и некачественного техобслуживания лопаются оси колесных пар. Так что не за горами новые сходы с рельс. Интернет пестрит фото убитых салонов, оторванных сидений и поручней, едва держащихся стекол, покрытых грязью и даже мхом. А сколько было ЧП, возгораний в электротранспорте, поражений пассажиров током! В марте с троллейбуса из-за неисправности слетела штанга токоснимателя и зацепилась за натяжной трос, который на столбе не был натянут должным образом. При торможении, штанга упала на капот идущей следом легковушки, чудом никого не убив. В случившемся обвинили, конечно же, водителя.

В результате ДТП с участием электротранспорта в прошлом году погибло два пешехода, один из водителей был осужден. В октябре вновь произошел смертельный случай – пешеход на ул. Кузнечной попал под трамвай. После этого в течение суток с водителями под роспись должен проводиться внеплановый инструктаж, но его вовремя не провели. Администрация предприятия обвинила в ДТП водителя-наставника, хотя вел вагон стажер, который после гибели пешехода продолжил стажировку на другом трамвае. Зато отстранена от работы центральный диспетчер – она вызвала «скорую» для водителя, которой стало плохо от случившегося. А ревизора отдела безопасности движения отстранили за то, что прибыл к месту ДТП позже полиции. А на чем он мог быстро приехать? Это же не ему, а очередному зам. директора администрация купила "Ниву-Шевроле" за 376 тыс. грн., которая используется начальством не только в служебных, но и личных целях. На НЭТ есть юрист, но его не предоставили для правовой поддержки водителя - участника ДТП. В итоге на адвоката работники трампарка сбрасывались самостоятельно – кто сколько сможет.

Аналогичная трагедия в любой момент может произойти возле рынка "Колос", где торговля идет практически на трамвайных путях. Водители не раз сообщали об этом Евтушенко, но получили сногсшибательный ответ: торгующие, мол, тоже люди, и тоже хотят кушать. Соответственно, действенных мер для наведения порядка принято не было. Ждем новой трагедии?

Евтушенко, используя статус председателя депутатской комиссии горсовета по транспорту, несколько лет иезуитски подвергал травле своего предшественника на посту директора Дмитрия Лисовского. Электротранспорт во всех городах Украины априори убыточен, цены на электроэнергию и эксплуатационные расходы постоянно растут. Соответственно, администрация НЭТ обращалась к своему учредителю в лице горсовета за финпомощью. И Евтушенко каждый раз отказывал, унизительно «размазывая» директора-профессионала, всю сознательную жизнь работавшего на этом предприятии. Рефрен был такой: вы бездари, бездельники и транжиры, всё, что вы можете – это клянчить деньги. А их нужно не клянчить из бюджета, а зарабатывать – с помощью наведения порядка, улучшения перевозки пассажиров, дополнительных услуг, сдачи в аренду площадей и избыточных мощностей, прибыльной эксплуатации базы отдыха предприятия под Очаковом и т.д. и т. п.

С приходом в НЭТ Евтушенко продемонстрировал мастер-класс "эффективного менеджмента". Он разогнал арендаторов, попытавшись отжать у них частную СТО и сауну, действовавшие на арендованных у НЭТ площадях, выгнал автобусы и маршрутки, гаражировавшиеся на пустующей части территории депо №3, не продлил договор аренды вышки мобильной связи, из-за чего пришлось её демонтировать. База на море как не давала прибыли, так и не дает, коммерческой рекламы на электротранспорте больше не стало, арендаторы, к которым отнеслись наплевательски, перестали платить аренду и теперь предпочитают обходить НЭТ за километр, словно прокаженного.

Подвижной состав и техническая база, на которые Евтушенко прежде отказывался выделять деньги из бюджета, но которые удерживались на плаву усилиями прежней администрации, разваливаются, хотя теперь деньги из бюджета льются рекой. Всё это помножено на увольнение профессионалов, дилетантизм его новой, постоянно меняющейся команды, бездарно-волюнтаристкий стиль руководства и непонимание специфики отрасли.

Правда, в одном Евтушенко преуспел: его зарплата в разы выше, чем у предшественника. Уже в прошлом году месячная зарплата нынешнего руководителя НЭТ составляла почти 35 тыс. грн. плюс всяческие надбавки и премии. А он заявлял, что это мало, что должно быть еще больше. Не хило, не правда ли?!

При огромных бессмысленных тратах о существенном повышении зарплат простых сотрудников можно только мечтать. Поэтому настоящие специалисты, которые знают себе цену, уходят. Остается молодежь, еще не набравшаяся опыта, а также люди предпенсионного и пенсионного возраста, которым поздно что-либо кардинально менять в жизни. Словом, не зря в прошлом году коллектив НЭТ протестовал против смены руководства и собрал несколько сотен подписей за восстановление Д.Лисовского в должности. К сожалению, городской голова Александр Сенкевич к мнению людепй не прислушался.

Помнится, при обсуждении вопроса приватизации "Зори"-"Машпроекта", один из николаевских губернаторов возмутился тем, что у трудового коллектива есть своё мнение на этот счет. "Когда продают квартиру, тараканов не спрашивают", - высокопарно заявил он тогда. Подобное отношение городская власть нынче демонстрирует к коллективу "Николаевэлектротранса": мнение простых работяг проигнорировано.

Помимо раздувания административных штатов и повышения собственной зарплаты Евтушенко преуспел еще в одном – в накручивании тарифа. С его приходом цена проезда в электротранспорте выросла в два с половиной раза – с 2 до 5 грн. Для сравнения, за весь прошлый год уровень инфляции в Украине составил 9,6%, прогнозы по итогам нынешнего – 7-9%. Выходит, за полтора года инфляция – максимум 15%, а цена проезда выросла на 150%. Стоимость проезда в николаевском электротранспорте выросла в десять раз больше (!!!) среднего роста цен по стране. Круто, вы не находите?!

В нынешнем году с упрямством маньяка Евтушенко добивался повышения цен, причем сразу на 66,6% (дьявольское число наводит на определенные инфернальные аналогии). Соответствующий проект решения выносился на рассмотрение горисполкома пять или шесть раз и каждый раз не набирал большинства голосов. Бывшему гению хлебопечения терпеливо объясняли, что, если уравнять цену проезда в автобусах и на электротранспорте, последний только потеряет платежеспособных пассажиров, даже в советское время проезд в автобусе стоил на 20% дороже троллейбуса и на 40% – трамвая. Но Евтушенко стоял на своем, говоря, что повышения стоимости требуют европейские банкиры, готовые дать 20 млн. евро кредита на закупку 60 троллейбусов и прокладку линии в Корабельный район. Правда, никто никогда так и не озвучил конкретный пункт кредитного договора, где содержалось бы требование повысить цену проезда сразу на две трети. Окончательно мистификация вскрылась, когда на заседание исполкома вместо самого Евтушенко пришли его подчиненные. Они искренне удивились отсылке к кредитному договору и дали понять, что причина в другом: предприятию катастрофически не хватает выручки.

Повышая цену Евтушенко хотел убить двух зайцев – повысить сбор выручки и суммы компенсаций, выделяемых из бюджета на перевозку льготных категорий. Если в бюджет нынешнего года на финансирование НЭТ горсовет заложил около 110 млн. грн., то в следующем эта сумма, после повышения тарифа до 5 грн., составит примерно 180 млн. грн. А потом настанет черед ежегодно по кусочку выплачивать европейский кредит с процентами – всего около 28 млн. евро. Это безумные для города деньги. И в том, что тратить их будут эффективно, есть большие сомнения. Скорее всего, просто растранжирят, как это происходит сегодня, и будут просить ещё, ещё и ещё. А каким праведным гневом пылал Евтушенко, когда несколько лет назад на профильной комиссии упрекал Д.Лисовского и его подчиненных, мол, вы только и умеете клянчить деньги – научитесь зарабатывать самостоятельно. А сам-то он научился? Такие размеры бюджетных трансфертов для электротранса, как сегодня, команде Д.Лисовского даже в сладком сне не снились.

Уже после повышения тарифа Евтушенко заявил, что проезд в нашем убогом электротранспорте вообще должен стоить 15-17 грн. и потребовал от горсовета выделить еще 20 млн. грн. Тут уж многие забеспокоились о его психическом здоровье: какие 17 грн. за проезд, какие 20 млн., ведь тебе по твоей просьбе только что подняли тариф на 66,6%???

Как и предупреждали специалисты, эти пресловутые 66,6% привели к обратному результату – снижению выручки, поскольку платежеспособные пассажиры стали меньше ездить в электротранспорте, предпочитая более быстрые маршрутки. Еще после прошлогоднего повышения цены реальный пассажиропоток и, соответственно, сбор выручки только упал. Теперь он упал еще больше, примерно на 4 тыс. человек в день. Складывается впечатление, что руководство НЭТ всеми правдами и неправдами старается отбить у горожан охоту пользоваться услугами электротранспорта.

Евтушенко обещал коллективу после удорожания тарифа повышение зарплаты, но попал пальцем в небо: из-за его жадности и недалекости доходы снизились, повышать зарплату не с чего. А ведь надо ещё и содержать штаты, раздутые под европейский кредит, который пока не получен.

В падении выручки виновато само руководство, но крайними сделали водителей, мол, часть денег они утаивают. Начались проверки, попытки снятия кассы у водителей прямо посреди рабочего дня, что создало дополнительную нервозность, угрозу срыва графиков движения. И снова нервы, снова скандалы. А ещё раньше Евтушенко, которому везде мерещатся козни врагов, заявлял, будто у сотрудников НЭТ есть частные (!) трамваи и троллейбусы, и они по выходным ездят на «левые» заработки в Херсон водить троллейбусы, что является откровенной чушью. Складывается впечатление, что без того, чтобы держать коллектив в страхе и состоянии постоянного стресса, руководитель НЭТ вообще неспособен работать.

Теперь о пуске троллейбуса в Корабельный район. Дело в том, что транспортная стратегия города, за разработку которой, кстати, уплачено из бюджета 4,5 млн. грн., вообще не предусматривает такой новации. По оценке разработчиков стратегии, линия будет неэффективной из-за большой протяженности и дороговизны, она не решит транспортных проблем отдаленного района, а затраты на её прокладку и эксплуатацию не окупятся. Вместо троллейбусов эксперты отрасли предложили пустить туда дизельные автобусы большой вместимости, как это и было при СССР. Закономерен вопрос: зачем вкладывать сотни миллионов с таким трудом получаемых бюджетных гривен в заведомо убыточный проект, где же экономические расчеты и элементарная логика? Ведь при такой политике Евтушенко электротранспорт теряет популярность, на нем ездят одни льготники, выручка сокращается, а, следовательно, дорогущие импортные троллейбусы, купленные за кредитные деньги, не окупятся никогда. Нужна ли городу долговая яма в сотни миллионов гривен?

Показательным примером станет кольцевая троллейбусная линия вокруг Намыва, которую вскоре запустят. При одинаковой цене проезда – 5 грн. – троллейбусы не смогут конкурировать с маршрутками. Самое смешное, что на одном из заседаний возглавляемой им профильной комиссии горсовета даже сам Евтушенко утверждал: троллейбус вокруг Намыва не нужен. Теперь, правда, его мнение изменилось на прямо противоположное. Что тут скажешь – настоящий «профессионал»!

Отдельного разговора заслуживают антикоррупционные и прочие дела, открывавшиеся в отношении Евтушенко правоохранительными органами, и то, как ему удавалось «порешать» эти вопросы. Как ни крути, а полтора года он руководит предприятием, несмотря на все свои сомнительные манипуляции и абсурдные управленческие решения. И уж совсем необъяснимо, почему с таким упорством его держит на должности городской голова Александр Сенкевич, хотя может в любой момент назначить на предприятие вместо «и.о.» полноценного директора-профессионала, предварительно согласовав его кандидатуру с Мининстраструктуры. Там сидят явно не дураки, и если увидят, что на должность директора НЭТ хотят назначить человека достойного – возражать не станут.

А пока коллективу НЭТ и всем николаевцам, пользующимся электротранспортом, остается уповать на разум новой команды, пришедшей после президентских и парламентских выборов. Может, проблемами электротранспорта Николаева заинтересуется новый глава ОГА Александр Стадник? По крайней мере, это будет куда значимее и актуальнее, нежели требовать от мэрии дармовые помещения для очередного частного телеканала…