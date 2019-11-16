Главой «Укравтодора» стал нардеп от «Слуги народа» Кубраков

Александр Кубраков Александр Кубраков стал победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

К исполнению своих обязанностей Кубраков должен приступить на следующий день после назначения.

«Качественные дороги - один из наших топ-приоритетов. В следующем году Правительство заложило 33 миллиарда 400 миллионов гривен на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тысячи км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве «Укравтодора». Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь», - сказал Премьер-министр.

Первоочередной задачей «Укравтодора» Александр Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства «Автомобильные дороги Украины». Будущий глава «Укравтодора» также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

В ближайшее время, по словам Александра Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 миллионов евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда Правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

Справка:

Александр Кубраков - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа». За время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняли, 4 еще дорабатываются.

Ранее он был советником в ИТ-сфере Киевского городского главы Виталия Кличко .

Соучредитель ООО «Еврокомунсервис» и группы ООО с общим названием «Город для людей», руководитель ООО «Город для людей», «Город для людей сервис» и «Город для людей Киев».

Напомним, что бывший исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Евгений Барах, который в 2016 году руководил ведомством несколько месяцев, не прошел первый этап конкурса на должность главы «Укравтодора».