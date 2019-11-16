Кабмин одобрил безвизовый режим с Маршалловыми островами

Кабинет Министров Украины в пятницу, 15 ноября, поддержал безвизовый режим с Маршалловыми островами.

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Кабмин одобрил безвизовый режим с тихоокеанским государством в Микронезии – Маршалловы острова.

После его подписания, украинцы и граждане островов смогут следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, что Украина 24 сентября подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.