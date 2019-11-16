Кабмин согласовал кандидатуру чиновницы мэрии Стахевич на должность вице-губернатора Николаевщины

Татьяна Стахевич Кабинет Министров Украины в пятницу, 15 ноября, согласовал кандидатуру Татьяны Стахевич на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Офисе Президента.

Ранее Стахевич занимала должность главного бухгалтера Управления коммунального имущества Николаевского городского совета. А до этого работала в Фонде госимущества Херсонской области.

Как известно, Стахевич уволилась с должности в Фонде госимущества в Херсонской области после коррупционного скандала. В 2016 году её подозревали в вымогательстве взятки в размере 700 долларов от директора компании ЧП «Скотоп» за подписание договора об аренде помещения. В связи с этим в кабинете Стахевич провели обыск и изъяли необходимые документы. В августе 2016 она подала встречное заявление, обвинив директора компании «Скотоп» в том, что это он вымогал с нее 500 долларов. Она отрицала, что брала какие-либо деньги.

При этом претендент на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна Стахевич заявила, что не пребывала под уголовной ответственностью.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Стахевич в качестве кандидата на должность в вице-губернаторы рассматривается по его инициативе.