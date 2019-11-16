Экс-посол США Йованович заявила, что не давала Луценко никакого списка «неприкасаемых» – тот говорит, что она врет

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что никогда не давала указаний бывшему генпрокурору Юрию Луценко в отношении людей, против которых необходимо проводить расследование.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Йованович сказала во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках дел об импичменте Президента Дональда Трампа.

«Я не говорила господину Луценко или иным украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать. Зато я выступала за позицию США, что должно господствовать верховенство закона, а украинские правоохранительные органы, прокуроры и судьи должны прекратить выборочное применение своей власти, как политического оружия против своих противников», - сказала Йованович.

«Я сначала хочу еще раз отметить, что обвинения в том, что я распространяла список «неприкосновенны», было выдумкой. Господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, выдвинувший это утверждение, признал, что этого списка не было», - добавила дипломат.

В свою очередь экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко под одним из постов в социальной сети Facebook заявил, что это неправда.

«Она (Мари Йованович – ПН) врет. И у меня есть доказательства», – написал Луценко.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы президента США 2016 года. Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко «откровенной выдумкой» и обвинили генпрокурора в попытке подорвать репутацию посла США.

Позже Луценко уже заявил, что никакого списка с «неприкасаемыми» Йованович ему не передавала, а фамилии назывались устно.