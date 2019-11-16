Президент Зеленский присвоил почетные звания заслуженных двоим николаевским аграриям

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню работников сельского хозяйства присвоил почетные звания заслуженных двоим аграриям из Николаевской области.

Об этом свидетельствует указ главы государства №849/2019 от 16 ноября.

Звания заслуженных работников сельского хозяйства за значительный личный вклад в развитие агропромышленного производства, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд Зеленский присвоил главному агроному сельскохозяйственного общества «Луч» Дмитрию Малому и главе фермерского хозяйства «Орбита» Георгию Степанюку.

Напомним, что ранее Президент Украины присвоил почетные звания николаевским актеру и балетмейстеру.