Президент Зеленский присвоил почетные звания заслуженных двоим николаевским аграриям

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Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню работников сельского хозяйства присвоил почетные звания заслуженных двоим аграриям из Николаевской области.

Об этом свидетельствует указ главы государства №849/2019 от 16 ноября.

Звания заслуженных работников сельского хозяйства за значительный личный вклад в развитие агропромышленного производства, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд Зеленский присвоил главному агроному сельскохозяйственного общества «Луч» Дмитрию Малому и главе фермерского хозяйства «Орбита» Георгию Степанюку.

Напомним, что ранее Президент Украины присвоил почетные звания николаевским актеру и балетмейстеру.

Виолетта Чех

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русскийобщество