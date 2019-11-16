В Николаеве обсудили экологическую оценку Генплана – закончилось спорами о зеленых зонах, застройках, авторынке и терминале «Нибулона»

В Николаеве в субботу, 16 ноября, несколько часов проходило общественное обсуждения отчета о стратегической экологической оценке проекта документа государственного планирования - Генерального плана города. При этом некоторые граждане включились в обсуждение со спорами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Председательствующий слушаний, главный архитектор города Андрея Цымбал пояснил, что обсуждение не предполагает принятия каких-то решений, но все замечания к Генплану вносятся в протокол для дальнейшего их рассмотрения и или отклонения, или соглашения с ними.

Разработчик градостроительной документации из «Гипрограда» Дарья Куприенко рассказала о возможностях Николаева и его развития в плане промышленности, транспортных преимуществ, развития социальной сферы, инфраструктуры.

Куприенко отметила о негативных последствиях и замечаниях к проходящему через город потоку транспорта, для чего в Генплане заложены проекты объездных магистралей, недостаток зеленых зон, детсадов и школ, необходимости концентрации производства в отдельных районах, приведения жилой застройки к более единым нормам и о других инфраструктурных изменениях.

Ее коллега Марина Зеркаль рассказал николаевцам о составляющих отчета об экологической стратегической оценке Генерального плана, в котором указано о недочетах в сфере экологии, на которые небходимо обратить внимание власти и бизнесу при дальнейшем развитии города.

Многие из присутствующих начали эмоционально высказывать свои суждения, начиная от проблем с загрязнениям реки, видения о состоянии зеленых зон, количественного состава населения города, а также к самой организации слушаний.

Представители городской власти и разработчики градостроительной документации часто просили участников обсуждения относиться к работе с пониманием, не переходить к оскорблениям друг друга, но часто такие просьбы присутствующие игнорировали.

Кроме общих замечаний к Генплану, были и обсуждения точечных проблем города, к примеру, соседства жилых домов с портовыми предприятиями на улице Заводской, конфликт вокруг авторынка на улице 6-й Слободской, торговцы которого не хотят освобождать территорию в центре города под застройку, опасения о сносе частного сектора в «8-м микрорайоне» в Корабельном районе, создания кладбища в Матвеевке, а также строительства в этом микрорайоне терминала компании «Нибулон».

Тема терминала «Нибулона» в Матвеевке вызвала больше всего обсуждений – ряд жителей высказались за его строительство, отметив, что это даст новые рабочие места, инвестиции в отдаленную часть города, а другие высказались против, отметив, что такое соседство с предприятием не только испортит вид природы в Матвеевке, но и вызовет загрязнения и, по их мнению, возможно станет причиной каких-то заболеваний.

После этого спора выступил и гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, который акцентировал внимание на своем вложении в развитие города, в том числе и Матвеевке, об уплаченных налогах и тому подобное.

Также он заявил, что противники строительства терминала манипулируют темой якобы уничтожения зеленой зоны в Матвеевке, а также подчеркнул, что на его предприятиях максимально экологически чистая обстановка.

Вадатурский посетовал на оскорбления в свой адрес и пригрозил своим обидчикам судами.

После этого участники обсуждения разошлись.