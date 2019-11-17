На новогодние и рождественские праздники «Укрзалізниця» добавила шесть дополнительных поездов

«Укрзалізниця» назначила шесть дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, которые будут курсировать по направлениям Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород.

Об этом сообщили в пресс служба «Укрзалізниці».

Поезд Киев - Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, а обратно - 21, 22, 25, 26 декабря. Поезд Киев - Ковель и обратно будет курсировать 28 декабря.

Поезд Покровск - Харьков назначили на 22, 27, 28 и 29 декабря, а Львов - Одесса будет курсировать 22 и 27 декабря.

Поезд Львов - Ужгород назначили на 29 декабря, а поезд Кривой Рог - Киев - Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода - 29 декабря.

Напомним, что ранее на время осенних каникул «Укрзалізниця» добавила два дополнительных поезда «Николаев – Киев».