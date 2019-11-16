В Праге сотни тысяч людей вышли на митинг за отставку премьера Чехии

Фото: twitter.com/milionchvilek В столице Чехии Праге несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации «Миллион мгновений» против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «Idnes».

Организаторы заявляют, что на акцию собралось около 300 000 человек. В полиции сообщают о как минимум 200 000 человек.

По требованию митингующих, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отзовет министра юстиции и не избавится своего холдинга «Агрофрерт».

В противном случае «Миллион мгновений» созовет новые протесты в январе и обещает, что они будут намного «креативнее» и дадут знать о Чехии за рубежом.

Как известно, жители Чехии уже не первый раз выступают за отставку премьера страны - в июне текущего года также прошел многотысячный антиправительственный митинг.