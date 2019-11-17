В США нашли щенка с хвостом на лбу

В США, в штате Миссури, нашли щенка с вторичным хвостом на лбу.

Об этом сообщает ВВС.

Щенок, которому примерно 10 недель, находился на сельском свалке. Его отвезли в центр спасения животных.

Он абсолютно здоров: нет никакой необходимости удалять лишний хвостик на лбу, который, по словам спасателей, добавляет ему шарма.

Фото стало вирусным в Facebook, а работники центра надеются, что это поможет другим животным в приюте.

Руководитель учреждения Рошель Стеффен рассказала «BBC News», что щенок «чувствует себя хорошо и играет часами». Малыша назвали Нарвал - в честь кита, который имеет на верхней челюсти большой бивень.

Рентген показал, что вторичный хвост Нарвала не имеет никакой цели - кроме как «делать его крутым щенком». По размеру этот вырост - треть настоящего хвоста щенка.

Нарвал пока останется в приюте, поскольку спасатели хотят убедиться, «что хвост не станет препятствием или проблемой».